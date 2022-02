ĐORĐE ĐURIĆ OBJAVIO DETALJNU PROGNOZU ZA NAREDNU SEDMICU: Precizirao u dan pa najavio kad stiže novo zahlađenje

Meteorolog Đorđe Đurić je na svom Fejsbuk profilu najavio kakvo nas vreme očekuje naredne nedelje.

- U ponedeljak prodor hladnog fronta doneće jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom, na planinama sa snegom, a vetar u skretanju na jak severozapadni. Oblačna i padavinska zona premeštaće se od severa ka jugu. U toku večeri kiša će i u nižim predelima na jugu i jugozapadu Srbije preći u susnežicu i sneg, dok se istovremeno na severu Srbije i u Beogradu očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Maksimalna temperatura od 8 do 12 stepena, u Beogradu do 10 stepeni. Posle podne i uveče usled prodora hladnog fronta temperatura u padu.

Đurić dodaje da će u utorak na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini biti suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim predelima promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i snegom. Duvaće jak severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Maksimalna temperatura od 3 do 9 stepeni, u Beogradu do 8 stepeni.

- U sredu promenljivo oblačno. Maksimalna temperatura od 4 stepena na jugu do 12 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 11 stepeni. U četvrtak i petak jutro vedro i hladno, ponegde uz maglu, a tokom dana sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, uz temperature od 10 do 16 stepeni, u Beogradu i do 15 stepeni.

Za sledeći vikend, Đurić prognozira novo zahlađenje.

- Za sledeći vikend naoblačenje i zahlađenje sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a temperatura će biti u padu, tako da nas sredinom februara očekuje vreme nalik kalendaru. Prema trenutnim prognozama, iako nas sredinom meseca očekuje zahlađenje i povratak temperatura na prosečne vrednosti, nema na vidiku pravih zimskih uslova u nižim predelima.

Kurir.rs/ A. K.