UPOZORENJE! U SRBIJU STIŽE OLUJNI VETAR: Zastrašujući snimci iz Hrvatske, evo kakvo nam nevreme dolazi (VIDEO)

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je meteorološku najavu koja će biti na snazi naredna dva sata.

U naredna dva sata doći će do brzog premeštanja hladnog fronta sa područja Šumadije i Pomoravlja dalje na jugoistok Srbije, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) u 15 sati.

Kako dalje navode, u zoni fronta padaće kiša slabog do umerenog intenziteta, a duvaće umeren do jak severozapadni vetar, dok će lokalno on biti i olujne jačine.

U brdsko-planinskim predelima padaće sneg slabog do umerenog intenziteta.

Sutra će u Srbiji biti umereno i potpuno oblačno, hladno i vetrovito, na severu pre podne sa sunčanim intervalima, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa slabim snegom.

Oluja hara po Hrvatskoj i BiH, a u naredna dva sata preti da napravi probleme i u našoj zemlji. Kako javljaju regionalni mediji, grad je pao na području Šibenika, istoka Splita, sinjskog područja, a najobilniji grad pao je na širem omiškog području gde je visina bila i do 10 centimetara.

Iz Benkovca su stigli zastrašujući snimci na kojima se vidi kako vetar nosi sve pred sobom. Vetar je toliko jak da je podizao i kontejnere. Meštani Benkovca kažu da je pijavica došla s mora i gurala kontejnere i oštetila stambene objekte.

- Šteta je ogromna, kod mene i na još petnaestak objekata kud je ta pijavica naišla. Dizalo je krovove i crep. Na ovoj južnoj strani gotovo nema nikoga kome nije uništilo crep. Lomilo je dimnjake i ove kape na njima. Komšinici je kompletno dimnjak srušen. Kamp-kućicu je komšiji ispred mene donelo i razmrskalo je da je ne možete prepoznati. Da ne znamo da je kamp-kućica, ne bismo je prepoznali kako ju je uništilo - rekao je Žarko Čuljak za HRT.

I BiH je zahvatilo snažno nevreme. Zbog obilnih snežnih padavina, koje se zbog niskih temperatura zadržavaju na putevima otežano se saobraća na Komaru, Karauli, Nišićima, Romaniji i Čevaljnovićima.

S obzirom na to da je na pojedinim planinskim prevojima obustavljen saobraćaj za teretna vozila, saobraćaj se na tim delovima odvija naizmenično jednom trakom.

U Goraždu je olujni vetar odneo i jednu balon salu, zbog čega je blokiran put.

(Kurir.rs/Novosti)