NADA I RADOSLAV ZAJEDNO SU VEĆ 65 GODINA! Za Kurir otkrili recept za uspešan i srećan brak, pa se našalili: ŽENINA REČ JE AMIN!

U Sremu, u selu Šašinci, bračni par Ivanović ove godine obeležava 65 godina zajedničkog života.

Nada (83) i Radoslav (90) kažu da su prošli mnogo toga, imaju dvoje dece i šest unučadi. Život na selu nije im bio lak, ali zajedno su se potrudili da mirno dočekaju starost.

foto: Kurir televizija

- Moramo da se trpimo međusobno, i muž ženu i žena muža. Svi imamo različite poglede na život i važno je da to međusobno i poštujemo. Nije uvek med i mleko, deca, briga, besparica. Moj muž je bio dobar, pare su uvek bile kod mene pa sam raspolagala. Imala sam i dosta obaveza oko dece, oko njihovog fakulteta i stanova. Mogao je i on deo tih obaveza preuzeti, ali on je drugačiji, hvatao je krivine. Radoslav je mnogo dobar otac, nikada prst nije podigao ni na jednu dete - rekla je za Kurir televiziju Nada Ivanović.

foto: Kurir televizija

Radoslav kaže da u njihovom braku Nadina reč uvek bude zadnja.

- Dopala mi se odmah, imao sam 25 godina i bilo mi je vreme da se ženim. Ona je iz komunističkog sveta, oboje smo imali želju da se venčamo u crkvi. Njena porodica se malo protivila. Poštujemo se, dogovaramo se oko svega. Dešava se i da ja nekada nešto naredim, ali ipak bude kako žena kaže. Ženina reč je zadnja - ispričao je Radoslav.

foto: Kurir televizija

Recept za uspešan brak ne nalazi se u stručnoj literaturi, ni knjigama, već u našoj okolini.

Kurir.rs/M.L.

