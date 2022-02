NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Novi pad broja novozaraženih, manje i preminulih

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 16.284 građana od kojih je 6.036 novozaraženih.

Preminulo je 61 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 189 oboleli.

foto: Covid19.rs

Podsetimo, u Srbiji je dan ranije na korona virus testirano je 22.349 građana od kojih je 8.187 bilo novozaraženih. Preminulo je 67 pacijenata, a na respiratorima je bio 191 oboleli.

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović kaže da se o ukidanju mera još uvek ne može razmišljati, a i da postoji izvesna razlika između naših mera, i onih u Evropi, te ćemo maske i dalje nositi u zatvorenom, a kovid propusnice će i dalje biti potrebne od 20 časova.

Danska, Švedska, Velika Britanija, Španija, Italija, i mnoge druge zemlje, rešile su da popuste mere, međutim, zaboravili smo jednu bitnu činjenicu, naše mere su bile fleksibilnije, ali i blaže u odnosu na Evropu.

- Mi moramo zadržati naše postojeće mere do daljeg, a to su maske u zatvorenom, distanca, kovid propusnice od 20 časova. Tako će biti sve dok se broj preminulih ne smanji, kao i broj hospitalizovanih. Podsetimo, neke zemlje koje sada popuštaju mere, one su imale kao meru nošenje maske i napolju, mi to nismo imali, tako da ne znam šta bi to mi to trebalo da ukinemo? Kovid propusnice kod nas su bile najblaže u Evropi, i to od 20 časova, svi ostali su imali duže, a neki su čak imali i na 24 časa - objašnjava za "Blic" profesor Tiodorović.

Kako ističe epidemiolog, ne bi trebalo da poredimo mere, ali ni situaciju sa kovidom u tim zemljama. U jednom momentu dok mi nismo beležili toliko visoke brojeve novozaraženih, oni su uveliko imali visok broj hospitalizovanih.

