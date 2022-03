ANASTASIJA JE ZASLUŽNA ŠTO DANAS SVI ZNAJU ZA GENERALA VELJKA: Htela sam da ispravim nepravdu prema njemu! TAJNA PROBUŠENE KAPE!

"U Prizrenu carskom Silnog Dušana, živeo je, znaj, Veljko Đeneral. Kapu umesto glave pogodio rafal, dao im se nije Veljko Đeneral", počinju reči pesme "Đenerale, Veljko". Pesmu su proslavili glasom Marko Kačarević, frontmen grupe Srbski pravoslavni pojci, Aleksandar Sofronijević Sofra, harmonikom i aranžmanom, Sanja Ćulibrk spotom, Srbski pravoslavni pojci neverovatnim glasovima i jedna mlada devojka čija je zapravo sve ideja i bila. Anastasija Kostić devojka je rođena 1994. godine u Prizrenu.

- Moj omiljeni praznik je Sveti Sava i za dan Svetog Save sam dobila ideju da napišem pesmu. Pesma je stajala u telefonu i arhivi i ostala ideja da "odstoji". U međuvremenu sam dobila poziv Srpskih pravoslavnih pojaca da im se pridružim u školi. Marko Kačarević je predložio da napišem pesmu. Prihvatila sam to. Dugo mi se motala ideja da napišem pesmu o Veljku Radenoviću. Veljko Radenović bio je moj komšija. Bilo mi je žao što on kada je preminuo nije dobio nikakve državne počasti koje je zaslužio. Neko sam ko voli da ispravlja pravdu i krive Drine, što bi naš narod rekao. Uvek sam bila mišljenja da uvek postoji neko ko nešto može da ispravi, verujem u srećan kraj - rekla je za Kurir Anastasija Kostić, devojka koja je napisala muziku i tekst za pesmu o Veljku Radenoviću.

Anastasija Kostić je imala posebnu inspiraciju kada se vratila u svoj Prizren.

- Tada mi je sinula ideja da pesma mora da bude posvećena Veljku Radenoviću. Rekla sam sebi da je melodija koju sam komponovala za Svetog Savu bila odlična za moju pesmu o Veljku Radenoviću. Pesmu sam napisala krajem aprila ili početkom maja. Stalno sam obećavala Marku da će uskoro pesma biti gotova. Nikako nisam uspevala da završim. Onda se desilo putovanje u Prizren. U Prizren sam otišla posle nešto više od 22 godine, od 1999. nisam bila. Sve mi se tada vratilo. Svaka emocija. OSetila sam i radost i tugu. Jedan deo mene je i dalje tamo. Tamo je deo koji mi nedostaje da budem ja ja u potpunosti. Prizren me je inspirisao. Kada sam otišla u Prizren rekla sam sebi da moram tu da se vratim. Ili u nekom periodu života, ili na kratko, ili zauvek - jednostavno moram. Dobila sam želju da živim tamo. Kada sam se vratila inspirisana događajima, na pratnik Svetog Marka sam i pesmu završila u potpunosti. Kada sam videla Marka Kačarevića otpevala sam mu pesmu. On je bio oduševljen. Držala sam u tom trenutku čas, ali je on insistirao da otpevam. Krećem da mu pevam, i primetim da su mu oči pune suza. Samo je rekao - dobro. Kada sam otpevala pesmu videla sam Marka kako plače. Svi mi koji ga znamo znamo da je on jedna jaka ličnost i retko kad pokazuje emocije, a tad je plakao. Marko je otpevao pesmu, ja sam pevala prateće vokale. Pesmu smo prvo premijerno otpevali ljudima u našoj školi pevanja, gde muzici učimo ljude raznih godina od dece do starijih osoba. Odmah su počeli sa pitanjima o Veljku. Puno nam je srce bilo. Tada san shvatila koliko je tužno što se o Veljku Radenoviću ne zna toliko. Shvatila sam isto i da će kroz pesmu da ljudi čuju za njega. Gavrilo Kujunžić je pre mene napisao jednu izuzetnu pesmu "Đenerale, nek je tvojoj majci hvala", koja isto govori o Veljku Radenoviću. Htela sam da pesma ima Veljkovo ime u naslovu - kaže Anastasija Kostić.

foto: privatna arhiva

Anastasija ističe da je u Prizrenu imala drugare i drugarice drugih vera i nacija i da su se svi družili i živeli bezbrižnim životima.

- Sebe smatram rodoljubom i kosmopolitom. Da bismo bili kosmopolite prvo moramo biti rodoljubi. Nijedan ekstrem nije dobar. Emocija koja treba da nas vodi kroz život je - ljubav. Kada istinski volimo svoje, onda možemo voleti i druge. U Prizrenu sam imala drugare i drugarice koji su bili raznih vera. Družila sam se sa Jovanom, Harisom, Azrom, Milicom, Magdalenom, Milanom.

Legendarni Veljko Radenović bio je Anastasijin komšija koga ona pamti kao čoveka iz koga je zračila plemenitost.

- Čika Veljka sam obožavala kao mala i njegovu suprugu Slavicu. Naše porodice su bile bliske. Njegova porodica je pomagala mojoj porodici i moja njegovoj. Uvek smo se poštovali. Uvek smo se držali zajedno. Družim se sa čika Veljkovim mlađim sinom Bojanom. On je malo stariji od mene. Drugo dvoje dece Veljka Radenovića, Vukašin i Bojana, su malo stariji. Veljko Radenović je bio jako duhovit čovek. Kao i supruga Slavica. Kao komšija Veljko je bio duhovit, nežan i brižan čovek, a na porvom mestu - bio je plement. Uvek je sijao svojom plemenitošću - rekla je Anastasija.

A ono što počne iskrenom ljubavlju uvek bude dobro. Pesma je ubrzo bila snimljena i ekranizovana spotom, kojim su se cela Srbija i region oduševili.

- Ono što je bitno da spomem, jet to da kada je Marko Kačarević rešio da snimimo pesmu, pozvao je Aleksandra Sofronijevića da napravi aranžman. Bila sam srećna kada sam saznala da se Aleksandru Sofronijeviću dopada pesma. Za ove potrebe je angažovao svoju devojku Sanju Ćulibrk da napravi spot. Iznenadila sam se da sanja želi da uradi jedan ovakav projekat. Ona je uradila fenomenalan spot. Rekla je da će njen otac Milan da glumi Veljka Rsdenovića u spotu. Nisam ni imala pojma koliko gospodin Milan liči na našeg Veljka Radenovića. To nisam rekla sam ja, već mnogi ljudi koji su gledali spot, posebno oni koji su ga poznavali - rekla je Anastasija.

"Orahovac je oslobođen 19. jula 1998. godine, a herojsku akciju predvodio je oficir srpske policije Veljko Radenović, u narodu poznatiji kao Đeneral. Komandovao je Posebnom jedinicom policije u Prizrenu sve do povlačenja srpskih snaga 1999. godine. Proslavio se oslobađanjem Orahovca 1998. godine kada su šiptarski teroristi nekoliko dana držali Orahovčane kao taoce. Svojom hrabrošću lično se istakao u odbrani i oslobađanju talaca od terorista. Koliko je ovaj čovek bio hrabar najviše ilustruje činjenica da, kao dijabetičar, nije smeo da se izlaže stresnim situacijama, ali se na to nije obazirao. Znao je da u jedan džep stavi insulin, a u drugi čokoladu i kaže svojim momcima: 'Za mnom braćo", rekao je za medije Milan Marković Laka, autor monografije o ovom istaknutom policijskom komandantu u borbama na Kosovu i Metohiji.

Ono što je zanimljivo je i to da je autorka pesme o Veljku Radenoviću master muzičkih nauka, odnosno školovana umetnica.

Ona se pored etno i rodoljubive muzike, bavi i popularnom muzikom, a ima i dve pesme koje spadaju u žansr zabavne muzike a to su pesme pod nazivom "Transfer blama" i "Iz srca napolje".

SIMBOLIKA KAPE - Ono što je veoma bitno je simbolika kape u pesmi i spotu. Godine 1998. godine nakon što je Veljko iz Orahovca došao u Prizren sreo je moju mamu i rekao joj: "Hej, doktorka - vidi". Skinuo je kapu i dao joj. Moja mama je videla da je kapa bila izbušena metkom, a to sam zabeležila i u pesmu rečima "kapu umesto glave pogodio rafal". Mama je bila oduševljena što sam taj momenat zabeležila. Nije ni mislila da je to bitno - rekla je Anastasija Kostić.

Dogodine u Prizrenu!

Kurir.rs/ J. Ćirković

