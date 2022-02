NAPREDUJE ISTRAGA U SLUČAJU PROTIV DIREKTORKE DOMA IZ PAKLA! Tereti se da je mučila stare, OVO JE KAZNA KOJU MOŽE DA PLATI

Ispitivanje svedoka u postupku koje Drugo osnovno tužilaštvo u Beogradu vodi protiv direktorke zatvorenog doma za stare na Petlovom brdu "Holidej haus" Aleksandre Milovanović zakazano je za 10. mart, saznaje Kurir.

Milovanovićevu tužilaštvo sumnjiči za krivično delo zlostavljanje i mučenje iz člana 137 Krivičnog zakonika. Ona je u ovom slučaju saslušana još u julu 2021. godine nakon pisanja Kurira i otvaranja Pandorine kutije u vezi s postupanjem prema korisnicima pomenutog doma za stare.

Vezani i gladni

Podsetimo, sredinom januara za Kurir je iz Drugog osnovnog tužilaštva potvrđeno da je postupak protiv Aleksandre Milovanović u fazi izvođenja dokaznih radnji. Sada je postupak dobio epilog, te će svedoci reći svoje u Palati pravde 10. marta.

Starački dom "Holidej haus" zatvoren je 12. jula 2021. godine, posle pisanja Kurira o starima koji su tamo navodno mučeni, vezivani i izgladnjivani.

Stroge kazne

Inače, članom 137 Krivičnog zakonika, u stavu 1, propisana je kazna zatvora do jedne godine za onog ko zlostavlja drugog ili prema njemu postupa tako da mu vređa ljudsko dostojanstvo, dok stav 2 kaže da se onaj ko primenom sile, pretnje, ili na drugi nedozvoljeni način drugome nanese veliki bol ili teške patnje s ciljem da od njega ili od trećeg lica dobije priznanje, iskaz ili drugo obaveštenje ili da se on ili neko treće lice zastraši ili nezakonito kazni, ili to učini iz druge pobude zasnovane na bilo kakvom obliku diskriminacije, kažnjava zatvorom od šest meseci do pet godina. Ako delo učini službeno lice u vršenju službe, ono se kažnjava za delo iz stava 1. zatvorom od tri meseca do tri godine, a za delo iz stava 2. zatvorom od dve do deset godina.

