(UŽIVO) ŠIRENJE PANIKE NA BENZINSKIM PUMPAMA: Ko je i zbog čega širio lažne informacije da je nestašica goriva?

Zbog rata u Ukrajini cene energenata na berzama menjaju se iz sata u sat. Situacija u Srbiji je u ovom trenutku stabilna: na pumpama ima goriva, cene su zamrznute vladinom uredbom do 10. marta, a državni vrh uverava da nestašice neće biti i da ljudi treba da ostanu mirni i da ne prave zalihe.

Ipak, to ne sprečava pojedince da šire paniku. Pojedine benzinske pumpe sinoć su izdale nalog da se ograničava količina prodaje goriva i to za automobile maksimum 20 litara, za traktore 50 litara, a za kamione 100 litara. To je odmah napravilo redove na pumpama, a haotične slike su za tren završile na društvenim mrežama.

Inspekcija je ekspresno reagovala, a benzinske pumpe koje su to radile dobile su kaznu jer je prekršen Zakon o zaštiti potrošača.

Ko i zbog čega diže paniku? Kakva je situacija u Srbiji po pitanju goriva i hrane? Kakve cene mogu da se očekuju u narednom periodu? Na šta će sve rat u Ukrajini da se odrazi?

Na sva ova pitanja, u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji odgovor su dali:

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije

Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje

Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina

- Činjenica je da goriva ima dovoljno, skladišta su puna, jedini razlog za scenu od sinoć je strah od cene. Nikakvog razloga nije bilo za takvim ponašanjem, čudi me i ponašanje benzinskih pumpi u vidu ograničavanja. Nije potrebno puno da bi se napravila pometnja. Ljudi vide red i pomisle hajde i ja da stanem - kaže Atanacković.

- Razumljivo je da na osnovu onoga što smo doživeli ranije, da i ovo dožive supersenzitivno. Država mora da se sluša i država ne laže o takvim stvarima. Ovde ljudi koriste to i za političku borbu. Kada je počela korona, pričalo se da nije bilo ničega a bilo je svega, bezbeze se napravila histerija. Sada se ponavlja scenarijo. Šta to znači napuniti rezervoar? Umesto 200km vozićeš 300? Država mora da se pozabavi ljudima koji dižu paniku i da se kazni da osoba - rekao je Deđanski.

