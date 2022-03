LAŽNA DOJAVA O BOMBI NA LETU BEOGRAD-MOSKVA! STRUČNJAK ZA TERORIZAM TVRDI: To je pritisak da se pridružimo SANKCIJAMA PREMA RUSIJI

Stručnjak za terorizam Mina Zirojević smatra da je lažna dojava o eksplozivnoj napravi navodno postavljenoj u avionu koji je leteo na relaciji Beograd-Moskva jedan od pritiska da se Beograd pridruži sankcijama prema Rusiji.

- Ja mislim da nije ugrožena bezbednost zasada. Sve ovo treba ozbiljno posmatrati, sa jedne strane to jeste i jedna od vrsta pritiska da se Beograd pridruži sankcijama prema Rusiji i to jeste jedna neformalan ali ozbiljan pritisak. Sa druge strane, cela ta rusofobija koja se pojavljuje dovodi do toga da ljudi to rade da bi se avion vratio ili ne bi poleteo jer je ovo jedino mesto odakle Rusi možda mogu da se vrate kući - rekla je Zirojević za Kurir televiziju.

Istakla je i da se velika šteta pravi time što se narod polarizuje.

- Zasad se jedino iz Beograda leti za Moskvu, mi nemamo nekog izboga. Kao što imamo ljudska prava tako imamo i suverenitet. Ovo je i jedan dobar test na nama nažalost. Polarizacija između naroda je velika šteta - rekla je Zirojević.

Podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova juče je saopštilo da je dojava o eksplozivnoj napravi navodno postavljenoj u avionu koji je leteo na relaciji Beograd-Moskva bila lažna, što je ustanovljeno kontradiverzionim pregledom letelice. Pre četiri dana, u petak, takođe je bilo dojavljeno da se u avionu Er Srbije nalazi bomba.

