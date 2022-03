OGLASILA SE MAJKA NESTALOG STEVANA(21): Čuli smo se u danu kad je nestao, previše sam daleko da bih znala o svađi

Majka Stevana Jovanovića (21) koja živi u Nemačkoj, Ljuba Vučković, sa sinom se čula u danu njegovog nestanka.

Kako je kazala, nije rekao ništa što bi moglo da objasni zašto je otišao. Dodaje i da se takva situacija nije desila ranije.

- Nikad, stvarno nikad - rekla je ona.

Kako kaže, informaciju o nestanku čula je od Stevanovog oca.

- Muž mi je javio uveče da se sin nije vratio kući - kazala je u razgovoru za Telegraf.

Poznati su joj navodi o tome da je sa stanice u Novom Slankamenu krenuo put Beograda.

- U autobusu su bili ljudi koji su rekli da su videli da je kupio kartu do Beograda. Sad, da li je on otišao do Beograda ili je izašao na nekoj stanici, verujte, ne znam - kazala je.

U vezi sa svađom za koju je otac rekao da je prethodila Stevanovom nestankom, Ljuba kaže da ne zna detalje.

- Ja sam previše daleko da bih znala te detalje - rekla je, dodajući da je bilo dojave da je oko 13 sati 14. marta mladić viđen u Inđiji.

Kako je otac prethodno kazao u razgovoru za Telegraf, mladić je kod kuće ostavio ličnu kartu, mobilni telefon i oba pasoša. Nosio je tamnoplavu jaknu, sivi duks, crne farmerke, pocepane na kolenu, i crno-bele patike.

