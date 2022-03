ZAŠTINIK GRAĐANA POKRENUO POSTUPAK POVODOM SLUČAJA BAKE IZ STARAČKOG DOMA! Unuci je zatekli u podlivima, tvrde da je zlostavljana

Od nadležnog ministarstva Ombudsman traži da ga u roku od 15 dana obavesti o svim okolnostima i merama koje su preduzete u ovom slučaju

Zaštitnik građana je po sopstvenoj inicijativi, a na osnovu medijskih informacija o mogućem fizičkom zlostavljanju korisnice privatnog doma za stare na opštini Voždovac u Beogradu, pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

- Od nadležnog ministarstva Zaštitnik građana traži da ga u roku od 15 dana obavesti o svim okolnostima i merama koje su preduzete u ovom slučaju, o tome da li privatni dom za stare ima licencu za rad, da li su u prošlosti dobijali prijave na rad ovog doma, da li su vršili inspekcijski nadzor u ovom domu i da li su ranije utvrdili nepravilnosti u radu i koje mere su preduzimali - navodi se u saopštenju Ombudsmana.

Zaštitnik građana je 15. marta 2022. godine iz medijskih navoda dobio podatke da je korisnicu privatnog doma za stare u Beogradu unuk zatekao sa ogrebotinama po licu, sa podlivima na šakama i sa puno modrica.

Podsetimo, Baka G. B. (88), koja je do pre nekoliko dana bila korisnica doma za stare "Palma magnolija" na Voždovcu u Beogradu, iz ove ustanove izašla je s modricama po rukama i ogrebotinama na licu, a njeni unuci veruju da je ona tamo zlostavljana!

- Mesecima smo pokušavali baku da prebacimo u državni dom. Kad smo došli do toga da to možemo, hteli smo da je odvedemo na obavezno PCR testiranje zbog prebačaja u drugu ustanovu. Kad sam otišao tamo, jedna sestra mi je rekla "da se ne iznenadim" ako primetim "sitnu" ogrebotinu ispod oka jer se baka posvađala s cimerkom iz sobe. Sutradan mi je javljeno da ne mogu da je vodim na testiranje jer ima urinarnu infekciju - kaže za Kurir A. M., unuk starice, i dodaje da su potom sestre tražile da se izlazak na testiranje i premeštaj odlože za nedelju dana:

- Sve mi je bilo sumnjivo, pa sam otišao u dom i tražio da je vidim. Nakon dva sata insistiranja ušao sam da vidim baku i zatekao je vidno uplašenu, sa udarcem na jagodici, crvenilom i ogrebotinom na levoj strani lica, kao i podlivima na šakama. Zavrnuo sam joj rukave i video da je puna modrica različitih veličina i boja sve do lakta. Baka, iako dementna, povremeno je veoma svesna i nedvosmisleno jasna, rekla mi je da su je tukli jer "nije bila dobra". Uznemirio sam se, a nakon moje odluke da pozovem policiju, došla je vlasnica doma, koja mi je rekla da joj je veoma žao i da se ona iznervirala kad ju je takvu videla pre neki dan, te da je "definitivno sestra bila preterano gruba".

On ističe da su sestre imale nekoliko verzija priče o povredama i pred policijom.

- Sutradan smo baku odveli u Urgentni centar, gde su konstatovani podlivi na obe ruke. Lekari koji su bili tamo rekli su nam da su već čuli za taj dom i slučajeve ljudi koji su tamo povređivani. Baku smo iz tog doma izvukli i smestili je u Gerontološki centar na Bežanijskoj kosi. Takođe, da bismo utvrdili kako su povrede nastale, odveli smo baku na dodatna ispitivanja na Institut za sudsku medicinu. Čeka se njihov izveštaj - kaže A. M.

On takođe navodi i da je bakina rođena sestra prošle godine izrazila sumnju da su u domu prema baki grubi i možda nasilni. - Pravdali su nam se tada da je to zbog davanja infuzija, u šta smo i poverovali - zaključuje on.

Iz doma "Palma magnolija" rečeno nam je da je slučaj u rukama nadležnih organa. - Slučaj je kod tužioca, svi su saslušani. Priča je zatvorena, ne znam šta hoćete od nas - rekla nam je veoma neprijatnim tonom ženska osoba koja se javila na telefon i koja nije želela da se predstavi. Zapretila nam je tužbom ukoliko objavimo tekst.

Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za Kurir navode da njihova inspekcija socijalne zaštite postupa u skladu sa svojim nadležnostima povodom slučaja doma "Palma magnolija".

