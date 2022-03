BAKA (88) MI JE REKLA DA SU JE TUKLI JER NIJE BILA DOBRA, TELO JOJ JE PUNO PODLIVA! Horor u Domu za stare na Voždovcu! (FOTO)

Baka G. B. (88), koja je do pre nekoliko dana bila korisnica doma za stare "Palma magnolija" na Voždovcu u Beogradu, iz ove ustanove izašla je s modricama po rukama i ogrebotinama na licu, a njeni unuci veruju da je ona tamo zlostavljana!

- Mesecima smo pokušavali baku da prebacimo u državni dom. Kad smo došli do toga da to možemo, hteli smo da je odvedemo na obavezno PCR testiranje zbog prebačaja u drugu ustanovu. Kad sam otišao tamo, jedna sestra mi je rekla "da se ne iznenadim" ako primetim "sitnu" ogrebotinu ispod oka jer se baka posvađala s cimerkom iz sobe. Sutradan mi je javljeno da ne mogu da je vodim na testiranje jer ima urinarnu infekciju - kaže za Kurir A. M., unuk starice, i dodaje da su potom sestre tražile da se izlazak na testiranje i premeštaj odlože za nedelju dana:

foto: Privatna Arhiva

- Sve mi je bilo sumnjivo, pa sam otišao u dom i tražio da je vidim. Nakon dva sata insistiranja ušao sam da vidim baku i zatekao je vidno uplašenu, sa udarcem na jagodici, crvenilom i ogrebotinom na levoj strani lica, kao i podlivima na šakama. Zavrnuo sam joj rukave i video da je puna modrica različitih veličina i boja sve do lakta. Baka, iako dementna, povremeno je veoma svesna i nedvosmisleno jasna, rekla mi je da su je tukli jer "nije bila dobra". Uznemirio sam se, a nakon moje odluke da pozovem policiju, došla je vlasnica doma, koja mi je rekla da joj je veoma žao i da se ona iznervirala kad ju je takvu videla pre neki dan, te da je "definitivno sestra bila preterano gruba".

Neprijatni Iz doma pretili Kuriru tužbom Iz doma "Palma magnolija" rečeno nam je da je slučaj u rukama nadležnih organa. - Slučaj je kod tužioca, svi su saslušani. Priča je zatvorena, ne znam šta hoćete od nas - rekla nam je veoma neprijatnim tonom ženska osoba koja se javila na telefon i koja nije želela da se predstavi. Zapretila nam je tužbom ukoliko objavimo tekst.

On ističe da su sestre imale nekoliko verzija priče o povredama i pred policijom.

foto: Privatna Arhiva

- Sutradan smo baku odveli u Urgentni centar, gde su konstatovani podlivi na obe ruke. Lekari koji su bili tamo rekli su nam da su već čuli za taj dom i slučajeve ljudi koji su tamo povređivani. Baku smo iz tog doma izvukli i smestili je u Gerontološki centar na Bežanijskoj kosi. Takođe, da bismo utvrdili kako su povrede nastale, odveli smo baku na dodatna ispitivanja na Institut za sudsku medicinu. Čeka se njihov izveštaj - kaže A. M.

On takođe navodi i da je bakina rođena sestra prošle godine izrazila sumnju da su u domu prema baki grubi i možda nasilni. - Pravdali su nam se tada da je to zbog davanja infuzija, u šta smo i poverovali - zaključuje on.

Unuk starice za naš list je rekao da je ovaj slučaj prijavljen policiji, inspekciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i da je se postupak nalazi u Drugom osnovnom tužilaštvu.

Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za Kurir navode da njihova inspekcija socijalne zaštite postupa u skladu sa svojim nadležnostima povodom slučaja doma "Palma magnolija".

Suđenje direktorki "Holidej hausa" Zatvoren zbog mučenja ljudi, ispituju se svedoci Podsetimo, posle pisanja Kurira zatvoren je starački dom "Holidej haus", u kojem su, prema tvrdnjama rodbine štićenika ali i njih samih, korisnici mučeni, vezivani i izgladnjivani. Slučaj je sada pred Drugim osnovnim tužilaštvom u Beogradu. Suđenje direktorki Aleksandri Milovanović je sada u fazi ispitivanja svedoka. Novo saslušanje zakazano je za 14. april. foto: Zorana Jevtić, Privatna arhiva

Suzana Trajković