STIGLO PROLEĆE! Već danas veliki porast temperature, narednih dana i 22°C, a konačno će biti i TOPLA JUTRA

Jutarnja temperatura od 0 do 5 stepeni. Najviša dnevna od 14 do 19 stepeni.

U Beogradu oko 18 stepeni.

Krajem sedmice sledi naoblačenje s juga i ponegde s kišom.

U četvrtak sunčano i još toplije i to oko 20°C u većini predela. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 5°C, a maksimalna dnevna od 17°C u Dimitrovgradu do 22°C na severu Srbije.

U petak i za vikend toplo i pretežno sunčano, a početkom iduće sedmice malo svežije uz moguće naoblačenje sa prolaznom kišom u ponedeljak.

foto: RHMZ printscreen

Meteorolozi kažu da nas do kraja meseca očekuje toplo i sunčano vreme.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

06:16 BAJDEN DOLAZI U EVROPU! Karijerni diplomata tvrdi da će OVU DRŽAVU posetiti jer je KLJUČNA ZA PRITISAK NA RUSIJU