METEOROLOG ZA KURIR NAJAVIO: SPREMITE SE OPET ZA PRLJAVU KIŠU! Evo kada će pasti, NE PERITE KOLA AKO STE PLANIRALI! (FOTO)

Kiša iz Sahare opet će zaprljati automobile u Srbiji!

Naime, prema rečima meteorologa Ivana Ristića ova pojava očekuje se od četvrtka, već sa prvim padavinama.

- Postoji razlika u odnosu na padavine od pre manje od dve nedelje. Prošli put je saharski oblak ceo prešao veliku razdeljinu, a sada će sa jugozapadnim strujanjem doći taj pesak iz Sahare i on će da pada zajedno sa kišom. Ipak, u pitanju će biti mnogo manje količine nego što je to bilo prošlog puta! - rekao je on.

Dakle, kako je naveo, narednih dana bićemo u jakom jugozapadnom strujanju koje po visini donosi vazduh iz severne Afrike tako da prve kiše koje padnu mogu biti malo prljavije ali ne u obimu u kom su bile u martu.

- Te prve kiše biće prljave, ali ne u obimu kao prošlog puta. Imaće u sebi čestice tog peska, koji će samo doputovati sa strujanjem vazduha, ali nećemo imati ceo oblak iznad nas. Ipak, kako kišni dani budu odmicali, kiša će biti čistija - rekao je Ristić.

Podsetimo, izuzetno prljava kiša koja nam je došla sa oblakom iz Sahare u Srbiji je pala 16. marta. Svi automobili bili su prekriveni prljavštinom takvom da su vozila morali da peru, pa su vlasnici auto- perionica trljali zadovoljno ruke.

Tako da, ukoliko ste ovih dana planirali da perete svoj automobil, možda je bolje da to odložite.

