DIREKTOR RHMZ ZA KURIR OTKRIO NAJTAČNIJU VREMENSKU PROGNOZU ZA CEO APRIL! Pravo proleće ili MESEC PUN IZNENAĐENJA? (FOTO)

Proleće je počelo 20. aprila, a logično pitanje koje svako postavlja jeste - kakvo je vreme pred nama u narednom periodu.

Ovo godišnje doba će trajati do 21. juna, tačno 92 dana, a o vremenskim izgledima konkrentno za mesec april koji nam je na pragu za Kurir je govorio prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ.

foto: Printscreen/RTS

On je najpre naveo kakvi su izgledi vremena za period od prvog dana aprila do petog aprila.

- Do nedelje (03.04.) umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, uz manji pad temperature. Početak sledeće sedmice (od 04.04.) promenljivo oblačno i suvo.

foto: Ana Paunković

Ni izgledi vremena za period od 06. 04. do 30.04. nisu sjajna vest. Sunca u meri u kojoj ga imamo ovih dana neće biti toliko, rekao je naš sagovornik.

- U periodu od 06. aprila do kraja meseca se očekuje promenljivo oblačno vreme uz prolazna naoblačenja i češću pojavu kiše ili lokalnih pljuskova. Nešto intenzivnije padavine se prognoziraju oko 7, 11, 18. i 23 aprila - rekao je i dodao:

foto: Nikola Anđić

- U periodu od 06.04. do 30.04. jutarnja temperatura vazduha biće u intervalu od 4 do 11 stepeni; po pojedinim kotlinama i na visoravnima Jugozapadne Srbije i do -1 stepen, a najviša dnevna, uz povremena kolebanja, od 16 do 20 stepeni; a krajem druge i početkom treće dekade aprila do 22 stepena, a krajem meseca i do 25 stepeni - rekao je Nikolić i dodao da se u ovom intervalu očekuje ukupna količina padavina od 35 mm do 55 mm, u brdovito-planinskim predelima Zapadne i Jugozapadne Srbije lokalno i do 80 mm.

Kurir.rs / Suzana Trajković