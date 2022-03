PREŽIVELA SAM 2 GODINE PAKLA U HOLANDIJI: Nevenin otac je maltretirao majku, pa je pobegla, a onda je postala ROBINJA

Nevena Mitić, iz Niša pre 20 godina proživela je pakao, koji je njen život pretvorio u priču koju neće čuti u vašoj svakodnevnici. Naime, Nevena je živela u disfunkcionalnoj porodici, svakodnevno je gledala kako otac maltretira majku, što je uticalo i na njeno psihičko stanje. U želji da pobegne iz porodičnog pakla, upoznaje momka, za kog je verovala da je princ na belom konju. Naivna i lakoverna, Nevena nije ni slutila da će samo nekoliko meseci kasnije upasti u još veći problem.

- Dolazim iz siromašne porodice, zbog čega sam želela da odem što pre odatle, da bih pronašla svoj mir. Bilo je puno nasilja, to je bilo svakodnevno, kako znam za sebe, to je bilo tako. Želela sam samo mir! Samim tim što je tukao moju majku, ja sam to kao dete gledala stalno, to jeste bilo psihički maltretiranje.

Nakon nekoliko meseci Nevena seda u voz sa momkom za Holadniju, a samo par trenutaka kasnije joj se oduzima sve, pa i pravo na slobodnu volju. Nevena u tom trenutku postaje žrtva trgovine ljudima, te njena noćna mora postaje realnost.

- Ti detalji, ja nemam te informacije, ne znam tačno da li je to trajalo mesec dana, tri meseca ili pet. Ja se samo sećam da želim da odem i da se pitam kad ćemo mi više da idemo odavde, kad ćeš me odvesti iz ovog pakla! Ja sam rekla roditeljima baš tog dana kada sam odlazila, jer sam htela da ih kaznim, dva, tri sata pre polaska sam im rekla da idem. Moja majka je bila u grču, a otac je rekla da idem, da nađem sebi bolji život. Meni je bilo drago da su me pustili, ali mislim da negde u dubini duše sam htela da me pita: "Gde sam pošla i sa kim".

U ispovesti za Republiku, Nevena je otkrila kroz kakav je užasan period prošla, kako se izborila sa celom kriminogenom organizacijom, ali i šta se dešavalo nakon što je pobegla iz paukove mreže u koju je ubačena bez njene volje.

- Od prvog dana je tu psihičko maltretiranje, to je organizovani kriminal, tu je odmah to maltretiranje, da bi mogli da me slome i da uzmu od mene ono što im treba, to onako traje, ne znam koliko! Bili smo u apartmanu, u stanu, u tom stanu bukvalno, to je najveći pakao! Priprema za moj novi život! Shvatila sam da moram da igram igru i rekla sam im: "Da li mogu ja danas da idem da radim?", radiću šta god, samo da izvučem živu glavu! Ja sam rekla da razumem da dugujem, jer su mi tako pričali, pa sam htela da već tada krenem da radim! Odmah su me poveli i kada sam se našla u tom klubu gde sam bila, samo sam pitala sebe: "Šta je ovo, kako sam ja ovde stigla, gde sam ja uopšte". Taj pakao je trajao dve godine i nisam znala da će trajati toliko! Rekli su da će ubiti moje roditelje, znali su gde živim!

Nevena je otkrila da je otišla u Brazil nakon što je uspela da pobegne iz ralja trgovine ljudima, gde je upoznala bivšeg supruga, kom je podarila ćerku.

