BOLESNO - SILUJU OVCE, KRAVE, KOZE, KOBILE, KOKOŠKE: Zlostavljaju životinje toliko da neke i umiru! Pojedinci čak i plaćaju za to!

Protivprirodno zadovoljavanje spolnog nagona između čoveka i životinje naziva se zoofilija ili sodomija, po gradu Sodomi, gde su po predanju vršili blud ove vrste. Ali daleko od toga da je ova seksualna devijacija pohranjena u davnoj prošlosti, već se tekstovi o pomenutoj izopačenosti pojavljuju i sada u svim svetskim medijima, pa tako i na ovim našim prostorima.

Primeri su takvi da vam se jednostavno prevrne želudac. Pisano je da se čak organizuju dolasci turista zoofila u Srbiju, većinom iz Nemačke, Holandije, Švedske i Velike Britanije, kako bi svoje nakaradne porive iskalili u "životinjskim bordelima" gde vlasnicima plaćaju za seks s njihovim "ljubimcima". U tim gradskim varijantama najčešće se zlostavljaju psi, dok na nekim seoskim imanjima se nudi i zlostavljanje kobila, krava, magarica, ovaca, koza, a pre nego što uđu u štalu ili obor, moraju da daju vlasniku između 70 i 150 evra.

I nisu samo stranci ti koji siluju životinje ovde! Toga ima na prostoru biše Juge. Piše se o tome. A tek koliko je po nekim ruralni sredinama o čemu se ne zna... Al podsetimo na strašne vesti koje smo u poslednjim godinama imali prilike da pročitamo.

Policiji Unsko-sanskog kantona obratio se vlasnik koji je doneo dokaze o tome da mu je pas silovan, a to je otkrio kada je pregledao snimke nadzornih kamera koje je postavio u svom dvorištu. Sumnjao da nešto nije u redu sa psom jer se čudno ponašao i bežao od njega kada je došao sa posla. S obzirom da ima videonadzor, pogledao je snimak i ostao šokiran - na snimku se vidi kako muškarac seksualno zlostavlja psa!

Pisano je i da je u Zagrebu silovan pas, a jezivi slučaj je otkriven kada je pekinezer pronađen sa povredama polnog organa ispred veterinarske ambulante.

Novine u Srbiji su navodile da je žena u Kikindi uhvatila muža kako siluje kokošku, ali i da je novosadska policija tragala za muškarcem srednjih godina koji je snimljen na divljoj plaži Bećarac u blizini izvorišta Štrand na obali Dunava kako siluje psa u žbunju!

Leskovačka policija je uhapsila mladića zbog sumnje da je do smrti silovao šestomesečnu kozu Lolitu, nakon što je prethodno u noćnim satima provalio u tor. Mediji su pisali da je osim svog polnog organa u kozu gurao dršku sekire i ruke, a noge joj je vezao užetom!

Takođe, saznalo se da je u okolini Medveđe muškarac silovao kozu, koju njeni vlasnici zovu Đemla! Vlasnici ovaca, koza i druge stoke organizovali su se i danonoćno stržarili da bi li uhvatili napasnike. A da sve bude bizarnije, dve godine ranije seks s kozom imao je i brat pomenutog muškarca.

Meštanka jednog ivanjičkog sela prijavila je da ju je bratanac silovao, kao i da je potom napastvovao i njenu ovcu koja je kasnije lipsala.

Jedan imao seks sa kobilom, a drugom pas lizao penis

Srpski venerolog dr Milan Bjekić je pre nekog vremena u razgovoru za Alo izneo niz tajni iz svoje ordinacije. Nakon što je jednom pacijentu dijagnostifikovana gonoreja, usledilo je uzimanje podataka o seksualinim partnerima sa kojima je imao rizičan odnos. Ali, to nije bilo lako, jer čovek nije znao ime one sa kojom je imao seks, ali je priznao da se to dogodilo na njivi.

- Radio je, prohtelo mu se, pa je imao seks sa svojom kobilom, jer je ona jedino bila tu. Rekao je da mu je to bilo prvi i poslednji put sa životinjom, te da mora da je ovo neka posebna konjska zaraza, pošto mu se penis nikada nije tako "ogulio, zacrveneo i još curio". Ipak, gonoreja se kao bolest ne javlja kod životinja - objasnio je doktor Bjekić.

Na kraju je "misterija" rešena, pacijent se setio da je spavao sa izvesnom ženskom osobom, ali mu ona prvobitno nimalo nije bila sumnjiva, dok kobila jeste.

Jedan pacijent je imao upalu na vrhu polnog uda, a svi brisevi su bili u redu. Pacijent je bio uporan da otkrije zbog čega mu se crveno pojavilo.

- Kada bi krenuo iza kuće da se ispiški u prirodi, za njim krene i Džeki, koji skoči uvis i lizne mu penis. Dakle, to nepoznato crvenilo je bilo povezano sa ovom životinjskom akcijom - otkrio je dr Bjekić.