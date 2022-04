OVAKO JE IZGLEDALA SVADBA TITA I JOVANKE BROZ: Održana u strogoj tajnosti, strani novinari za venčanje veka saznali iz pozivnice

O životu Josipa Broza Tita zna se puno, ali nikada dovoljno, zbog toga što je maršal imao dva života: javni i tajni. Najviše intrigira njegova privatnost, o kojoj se i dan danas piše, a da je umeo da sakrije najvažnije momente iz svog života, ukazuje i tajno venčanje sa Jovankom Broz.

Mogu se izbrojati na prste oni koji su znali da je tog 15. aprila 1952. godine sklopljen brak između Tita i Jovanke, nedaleko od Iloka. Prema rečima meštana Iloka, venčanje je bilo tajno i održano je u Titovoj vili na Pajzošu (Dunavka) koja se nalazi između Šarengrada, Bapske i Iloka.

Posle je zvenično, u knjigama, bilo zavedeno u matičnom uredu u Šarengradu (malo selo u Hrvatskoj). Iločani kažu da svi oni znaju za to venčanje i kako im to nije nova informacija. Ne znaju koliko je gostiju bilo na venčanju, ali veruju da je na njemu bio samo uzak krug ljudi.

Vila na Pajzošu zapravo je bila vojna ekonomija, a pre toga i zemljište grofa Eltza. Reč je o imanju od stotinak hektara, na kojem se nalaze vinogradi, šume i nekoliko lovačkih kuća, razni objekti, vila, vinoteka i lovište.

foto: Profimedia

Tamo je bio sagrađen i heliodrom pa je Tito često znao tamo da navrati i helikopterom. Iločani kažu da je obožavao da lovi u tom lovištu koje je bilo ograđeno, a da je za te potrebe divljač naterivana.

– Znali smo da je tamo bilo to venčanje, ali ga se ne sećamo. Ipak smo mi tamo počeli kasnije da radimo. Radili smo svoj posao i nismo nikad nikoga ništa pitali o njemu. Znam samo da nigde u kući nisu bile postavljene bilo kakve fotografije koje bi podsećale na to venčanje - rekla je svojevremeno Rozalija Džalto koja je u Dunavki sa suprugom Mijom bila domar.

Titova vila bila je pod jakim obezbeđenjem kada god bi je predsednik Jugoslavije posećivao, a Džalto kaže da je u podrumu bila prostorija sa više od 2.000 boca vina i bačvi rakije. Ona priča da su se supružnici veoma dobro ophodili prema njima. Nisu imali često prilike za razgovor, ali Tito bi ih uvek kada bi ih video, pozdravio, pitao kako su, šta se radi i slično. Seća ih se i da su se često šalili i smejali.

Zanimljivo je da su strani novinari za svadbu veka saznali iz pozivnice za prijem visokog gosta iz Velike Britanije u Beograd.

Vest o Titovom venčanju sa Jovankom primljena je u svetu kao prvorazredna senzacija. Gotovo da nije bilo lista u Evropi ili Americi, koji na udarnoj strani nije ovom događaju posvetio veliku pažnju.

Agencija Rojters ovako je opisala prvo zajedničko pojavljivanje Tita i Jovanke:

– Na prijemu koji je priređen u čast britanskog ministra inostranih poslova Idna u Belom dvoru maršal Tito bio je obučen u belu uniformu sa zlatnim oznakama čina. Njegova supruga, lepa preplanula brineta, imala je na sebi haljinu od bordo satena. Maršal i supruga primili su goste u predvorju Dvora, bivšoj rezidenciji princa Pavla. Izlazeći prvi put pred strance, gospođa Broz nosila je o vratu zlatnu ogrlicu, dok je na haljini imala broš sa dijamantima. Crne kose okruživale su njen lik i bile začešljane u vidu punđe – preneo je Rojters.

– Jugoslovenska direkcija za informacije stavila je danas na raspolaganje prve slike gospođe Jovanke Broz, supruge maršala Tita. Kao što se vidi na snimcima, to je crnomanjasta žena, lepa i dobro građena. Na jednoj fotografiji vidi se kako šeta kraj jezera sa maršalom Titom i njegovim devetogodišnjim sinom od bivše žene Aleksandrom. Gospođa Broz je približno istog rasta kao i maršal koji je visok nepunih pet stopa i šest palaca- izveštavao je Rojters dan ranije, 18. septembra 1952.

Vilijam Gejlmor, novinar njujorškog “Dejli kompasa”, ovim rečima opisao je Jovankinu udaju za Tita:

– Vest da je maršal Tito, u svojoj 60. godini uzeo nevestu od 28 godina, Jovanku Budisavljević, možda je za mnoge iznenađujuća. Budući da sam se s njima upoznao i dugo razgovarao, ja nisam nimalo iznenađen. Josip Broz Tito, bez obzira na ulogu koju igra na međunarodnoj pozornici i na njegov dramatičan uspon na vlast, jedan je od najimpresivnijih ljudi koje sam ikada sreo. Ja mogu sasvim da razumem što jedna mlada žena, 32 godine mlađa od njega, nalazi da je on veoma privlačni primer vladalačke virilnosti nasuprot njegovih 60 godina. Čak i njegovi neprijatelji priznaju da je on čovek magnetske snage, sa očima koje su blage i proročke i širokim ramenima ispod plavosede, grivaste kose. On se lako smeje i ima mekan somotast osmeh. Tito je ličnost koja može da inspiriše ljude i privuče žene.

(Kurir.rs/Jutarnji)