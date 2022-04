USKRŠNJA TRPEZA ZNATNO SKUPLJA NEGO LANE! Evo koliko NOVCA treba IZDVOJITI za pečenje, jaja, kolače i piće ove godine!

Najveći hrišćanski praznik Vaskrs građani po tradicionalnom običaju proslavljaju u porodičnoj atmosferi uz bogatu trpezu. Imajući u vidu da su cene hrane nedavno drastično skočile, jasno je da nas proslava praznika neće koštati kao prethodnih godina.

Obilazeći trgovinske lance i pijace na kojima najviše građana svakodnevno kupuje, napravili smo računicu koliko jedna četvoročlana porodica treba da izdvoji za pristojan praznični ručak. Prase je kažu Srbi glavno jelo koje se ovoga dana mora naći na svakom stolu. E sad, u skladu sa mogućnostima, u nekoj kući, sa više članova će verovatno biti celo, dok manje porodice preferiraju da kupe na kilogram.

foto: Profimedia

Tako je za jednu četvoročlanu porodicu za vaskršnji ručak dovoljan jedan kilogram prasetine koji košta 1.300 dinara, dok je za istu količinu jagnjetine potrebno izdvojiti 1.700 dinara. Međutim, iako je svima prava asocijacija na praznik pečenje sa ražnja, simbol Vaskrsa su zapravo farbana jaja.

Uskršnja jaja su ne računajući poskupljenja, tradicionalno pred Uskrs skuplja nego inače. Međutim, nisu cene svuda iste. Dok je na pijaci za jedno domaće jaje potrebno izdvojiti 15 dinara, u marketima su spustili cenu, pa jedno pakovanje od 10 komada košta 120 dinara, tako da za jednu porodicu 30 jaja iznosi od 360 do 450 dinara.

foto: Profimedia

Ukoliko se ipak porodica drži tradicije da jaja treba i poklanjati, komšijama, rođacima i crkvi, još neki kornet ne bi bio na odmet. Kako će praznična trpeza izgledati zavisi od mašte, a vrlo često i do vremena domaćice koja je uglavnom zadužena za celokupnu pripremu. Iako se neke stavke ovoga dana podrazumevaju za stolom, svi vole da vide pa i probaju što više različitih jela.

Kako i svaka praznična trpeza ne bi mogla proći bez kolača na kraju obroka, dezert je može se reći posle pečenje neizostavna stavka. Međutim, imajući u vidu da nemaju sve domaćice vremena da uoči praznika dan provedu u kuhinji, mnoge poslovne mame moraće po već gotov slatkiš u market, što se kako neke tvrde i više isplati.

foto: Shutterstock

To možda i ima smisla ako vidimo da je za kilogram sitnih kolača potrebno izdvojiti od 800 do 1200 dinara, u obližnjem super marketu a isto toliko košta i jedna manja torta na akciji. U to moramo uzeti u obzir da kvalitet sigurno nije kao što bi sami napravili, ali je ušteda na vremenu i čista kuhinja zagarntovana.

Da bi ručak bio potpun mora da ga prati i piće, a može se videti da su trgovinski lanci i to imali na umu, pa su se potrudili da dodatnim akcijama ni ovog artikla na porodičnom stolu ne manjka. Jedna flaša crvenog vina u super marketu može se naći za 300 dinara, dok je ono kvalitetnije i skuplje. Ukoliko ipak preferirate belo, jedan litar u poznatom lancu marketa kreće se od 200 dinara, pa naviše.

Računica s cenama u proseku - 1, 5 kg prasećeg pečenja: 2.000 dinara - 1, 5 kg jagnjećeg pečenja: 2.500 dinara - pakovanje 30 jaja: 360 dinara - 1kg sitnih kolača: 1000 dinara - 1 manja torta: 1000 dinara - 1l vina: 300 dinara - 10 piva: 600 dinara - 1L negaziranog soka 100 dinara Iz ovog zaključujemo da je za osnovne namirnice potrebno minimum 6.000 dinara, a gde je hleb, salate, i ostale đakonije koje su sastavni deo svake srpske trpeze.

Za one koji uz pečenje preferiraju pivo pa još domaće, jedna flaša od pola litra po akcijskoj ceni košta 54 dinara. Ako ipak nemate staklenu ambalažu, i ne biste sebi tu obavezu da je kasnije vraćate u radnji, za četiri limenke piva od po pola litra, takođe domaćeg proizvođača potrebno je 250 dinara.

Bezalkoholna pića, sokići za najmlađe pa i sve one koji ne konzumiraju alkohol različitih su cena. Pa dok su za gazirani žuti i crni sok najpoznatijih proizvođača cene za flašu od 1.5 litara 110 dinara, negazirani u tetrapaku od crne ribizle košta 99 dinara. Nešto omiljeniji među mlađom populacijom sok od breskve trenutno je akcijskoj ceni, pa je za 0.75 litara cena 105 dinara.

Iako smo u svakodnevno a pogotovo oko praznika u tesancu sa vremenom, pa malo ko može da priušti sebi da obilazi radnje i juri popuste, ali ako vam je budžet u ovom trenutku ograničen, ne bi bilo loše da ih ispratite, jer su razlike za iste proizvode od marketa do pijace značajne.

Kurir.rs/Blic

bonus video:

03:44 ČUDO NA PRAZNIK! U razrušenom Marijupolju jedna crkva ostala čitava: IZ NJE SE HORSKI ČULA MOLITVA OČE NAŠ