DANAS SMENA SUNCA I OBLAKA, SUTRA VEĆ PREOKRET: Ovo je prognoza za uskršnje praznike EVO KAKVO NAS VREME ČEKA U MAJU

Iako smo se danas obradovali sunčanom nebu i temperaturama u skladu sa ovim dobom godine, izgleda da nas uskoro ponovo očekuju preokreti i hladnije vreme, ako je suditi prema najavi i prognozi za sutrašnji dan i početak sledeće nedelje meteorologa Marko Čubrila.

Za danas se, kako Čubrilo piše, očekuje promenljivo oblačno i malo svežije vreme u odnosu na danas uz smenu sunca i oblaka, dok je samo ponegde moguća ređa pojava pljuskova. Jačih padavina, ipak, ne bi trebalo da bude, pa će se tako nad većim delom regiona zadržati suvo vreme. Dnevna temperatura će se kretati od 14 do 20 stepeni celzijusa.

foto: Printscreen/RHMZS

Kada je o nedelji reč, tada nas, ističe Čubrilo, očekuje nestabilno i svežije vreme oko prosečnih vrednosti, kao i pojava lokalnih pljuskova, dok je moguća i grmljavina. Nakon toga, u utorak i sredu najveća je mogućnost nestabilnosti vremena. Temperaturni maksimumi predviđeni za prvi deo sledeće nedelje iznosiće od 15 do 21 stepen, što je, kako kaže meteorolog, u granicama proseka.

Već drugi deo nedelje doneće nam i stabilnije i toplije vreme, dok će to ipak biti manje izraženo otopljenje, pa će se maksimumi u temperaturi kretati do oko 25 stepena Celzijusa, kaže on.

Kraj meseca doneće nam kratkotrajno smirivanje atmosfere u subotu, dok će nedelja biti dosta topla, te i za sam početak maja možemo da očekujemo, kaže Čubrilo, najizglednije nestabilno vreme uz česte pljuskove i temperature oko proseka.

(Kurir.rs/Blic)