RHMZ IZDAO UPOZORENJE ZA OVE DELOVE SRBIJE: Na snazi narandžasti meteo alarm! Za Vaskrs natprosečne temperature

Danas jutro veoma hladno. Pre podne pretežno sunčano. Popodne naoblačenje sa kišom.

Jutarnja temperatura od -3 do 3 stepena, maksimalna dnevna od 17 do 21 stepen. U prestonici oko 20 stepeni. Narednih dana toplije.

RHMZ upozorava na jak jutarnji mraz. Naime, kako se navodi na sajtu, danas će jutro biti vedro i hladno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku duž rečnih dolina, po kotlinama i na Sjeničko-Pešterskoj visoravni sa maglom koja mestimično smanjuje vidlјivost ispod 100 m.

foto: Printscreen RHMZ

U centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom uz tendenciju prestanka padavina i postepeno razvedravanje. Tokom noći i sutra ujutro vedro i hladno sa mrazem.

Zbog jakog mraza, u većini Srbije na snazi je narandžasti meteo alarm.

foto: Printscreen/RHMZ

Kiša se posle podne najpre očekuje na jugu i jugozapadu Srbije, a uveče i u toku noći i u ostalim krajevima.

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni.

Petak

Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno olujni južni i jugoistočni vetar, do kraja dana u slabljenju i skretanju na zapadni. Najniža temperatura od 7 do 13 stepeni, a najviša od 16 do 21 stepen.

Subota

Ujutro i pre podne promenljivo oblačno s kratkotrajnom kišom. Posle podne i uveče razvedravanje. Vetar umeren, ponegde i pojačan, zapadni. Najniža temperatura od 8 do 12 stepeni, a najviša od 18 do 22 stepena.

Nedelja

Ujutro i pre podne pretežno sunčano. Posle podne i uveče promenljivo oblačno, na severu i zapadu Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i ponegde u planinskim predelima jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 12 stepeni, a najviša od 22 do 26 stepeni.

