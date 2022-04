KONAČNO NAM DOLAZI TOPLIJE VREME: Ova prognoza će vas obradovati NEDELJA NAM IPAK NEĆE LAKO PASTI!

Od danas nam stiže toplije vreme.

Širom Srbije do kraja radne nedelje očekuje se sunčano i veoma toplo vreme. Od sutra sledi i porast temperature iznad 20 stepeni.

foto: TANJUG/ STRAHINJA ACIMOVIC/bs

Od srede do petka, širom zemlje biće veoma toplo, uz temperature od 21 do 25°C. Prvog dana vikenda očekuje se promena vremena. Biće promenljivo oblačno i osetno hladnije, ponegde sa kišom, uz jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u subotu od 15 do 20°C, a u nedelju veoma hladno, uz temperature od 8 do 12°C.

U glavnom gradu sutra sunčano uz slab vetar. Minimalna jutarnja temperatura očekuje se 2° C, a maksimalna dnevna 18° C.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:56 POSTOJE 4 CILJA KOJE RUSIJA ŽELI DA OSTVARI!? Španović veruje da je ovo plan vojne operacije u Ukrajini: PRVI USLOV JE POSTIGNUT