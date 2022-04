ONA JE VELIKI PROTIVNIK NEZAVISNOG KOSOVA! Stručnjaci otkrili koji kandidat za predsednika u Francuskoj je više naklonjen Srbiji

Na osnovu preliminarnih rezultata, aktuelni francuski predsednik Emanuel Makron vodi u prvom krugu predsedničkih izbora za nekoliko postotnih bodova ispred čelnice krajnje desnice Marin Le Pen, s kojom će se suočiti u drugom krugu 24. aprila.

Mitić se osvrnuo na izbore, gde je naveo kakvi su kandidati za predsedničke izbore.

- Makron ima oko 4% prednosti u odnosu na Marinu Pen. Rezultati jesu očekivani. Možda su malo neočekivani u odnosu na situaciju do pre svega dve, tri nedelje kada je Makron bio u ubedljivom vođstvu i kada se očekivalo da će ostvariti mnogo veću prednost u prvom krugu. U Francuskoj se retko rešavaju izbori u prvom krugu. Ono što je nama bitno je da su kandidati na trenutnim pozicijama, odnosno Marin Le Pen kao druga, Žan Lik Melanšon kao treći i Erik Zemur kao četvrti imaju jednu, imaju jednu stvar zajedničku. Svi su skeptični prema NATO-a, dugo su bili bliski sa Ruskom Federacijom, veoma su veliki protivnici nezavisnog Kosova i kritičari NATO bombardovanja - rekao je Mitić.

Dodao je da kako god se završili izbori u drugom krugu, Makron će morati da vodi drugačiju politiku.

- Ako uzmemo ta tri kandidata odnosno drugo, treće i četvrto mesto dobijamo 52% glasača u Francuskoj koji se izjašnjavaju za ovakvu politiku. Dok sa druge strane imamo Makrona sa 27%. To je jako važno za nas, bez obzira šta se dešavalo u narednom krugu. Šta god da se desi nakon ovih izbora, Makron će morati da vodi politiku proširenja EU koja će biti jako obazriva. Svako ko misli da će posle ovih izbora krenuti neko proširenje EU ne razume šta znači francuska politika - rekao je Mitić.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević istakao je da su nam oba kandidata naklonjena, ali da za naša bitna državna pitanja odgovara nam Le Pen.

- Ako dobije Makron biće to kontinuitet njegove politike u Evropi. Dakle zalaganje za Evropsku autonomiju i protiv proširenja odnosno za sređivanja stanja u EU. Ako bi Le Pen dobila, to bi za Evropu bio ozbiljan problem. Ona nije baš podobnik EU i nije podobnik transatlanske saradnje sa Amerikom i dominacija Amerike. To bi bio veoma veliki problem za Evropu. Što se nas tiče oba kandidata su nama naklonjeni, s tim kada je u pitanju gospođa Le Pen važi ovo što je rekao kolega da se ona protivi nezavisnom Kosovu - rekao je karijerni diplomata.

Karijerni diplomata se dotakao i drugog kruga i naveo kakvu će podršku imati koji kandidat.

- Sada u drugom krugu Makron će imati podršku zapadnih saveznika. Znači imaće podršku na spoljnom planu. Kada je reč o gospođi Le Pen, ona će imati podršku unutrašnje situacije. Zbog posledica ukrajinske krize i zbog njenog stava prema imigraciji. Ono što treba napomenuti je da je Francuska na ivici recesije. To je ono što ide njoj u prilog - rekao je Milivojević.

