SLEDI NAGLA PROMENA: Nakon jutarnje kiše i vetra, temperature SKAČU! Za vikend nas očekuje PRAVO LUDILO DO VREMENA

Danas će širom zemlje prepodne biti oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a tokom ostatka dana suvo sa sunčanim intervalima.

Maksimalna temperatura očekuje se do 23 stepena. U nedelju sunčano i veoma toplo. Posle podne na severu i na zapadu Srbije, doći će do naoblačenja, ponegde sa kišom. Maksimalna temperatura do 26 stepeni. Početak nove radne nedelje donosi pretežno sunčano vreme, samo u pojedinim krajevima posle podne uz ređu pojavu kratkotrajne kiše. Maksimalna temperatura od ponedeljka do srede od 20 do 25 stepeni, a od četvrtka preko 25 stepeni.

BEOGRAD DANAS

U glavnom gradu danas pretežno sunčano. Minimalna temperatura 11 stepeni, maksimalna dnevna 22 stepena.

Ujutro i pre podne promenljivo oblačno s kratkotrajnom kišom. Posle podne i uveče razvedravanje. Vetar umeren, ponegde i jak, zapadni. Najniža temperatura od 8 do 12 stepeni, a najviša od 18 do 22 stepena.

Nedelja

Ujutro i pre podne pretežno sunčano. Posle podne i uveče promenljivo oblačno, na severu i zapadu Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i ponegde u planinskim predelima jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 12 stepeni, a najviša od 22 do 26 stepeni.

Ponedeljak

Pre podne umereno do potpuno oblačno, na severu i istoku sa kišom, lokalno i pljuskovi sa grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 9 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 25 stepeni.

