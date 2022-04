OBLAČNO I KIŠOVITO! Vreme u Srbiji nestabilno: Evo kako će biti za vikend

Danas će, kao i prvog dana vikenda, širom zemlje biti oblačno. U pojedinim krajevima sa kratkotrajnom kišom. U subotu se kiša očekuje u južnim i istočnim predelima. Maksimalna temperatura u petak i subotu od 18 do 22 stepena.

Za prvomajski uranak očekuje se pretežno sunčano, povremeno uz oblačnost, dok se na zapadu zemlje prema kraju dana, očekuje naoblačenje. Duvaće umeren do pojačan vetar. Maksimalna temperatura do 23 stepeni. Početkom sledeće radne nedelje biće promenljivo oblačno, svežije i nestabilno vreme sa kišom.

Danas se u Beogradu nastavlja promenljivo oblačno vreme. Maksimalna temperatura očekuje se do 20 stepeni.

U Srbiji umereno i potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima mestimično sa kratkotrajnom, slabom kišom. U većem delu Vojvodine pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren severni.

Najniža temperatura od 6 do 10stepeni, a najviša od 17 do 21.

Subota

Promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, i to uglavnom u istočnim, centralnim i južnim predelima. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 11 stepeni, a najviša od 19 do 22.

Nedelja

Promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom s većom verovatnoćom pojave u južnim i zapadnim predelima Srbije. Na severu zemlje uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, jugoistočni na jugu Banata povremeno jak. Najniža temperatura od 7 do 11, a najviša od 20 do 24 stepena.

Ponedeljak

Promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom s većom verovatnoćom pojave u južnim i zapadnim predelima Srbije. Na severu zemlje uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, jugoistočni na jugu Banata povremeno jak. Najniža temperatura od 7 do 12 stepeni, a najviša od 20 do 24.

