OVO SU NOVE CENE GORIVA: Poskupeli i dizel i benzin! EVO ZA KOLIKO

Danas od 15 sati, litar evrodizela koštaće najviše 206,20 dinara, a benzina BMB 95 premium 184 dinara, objavilo je danas Ministarstvo trgovine.

Nove cene važiće do 6. maja

CENE VAŽE OD 29.04 DO 06.05. foto: Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija

U prethodne dve nedelje je maksimalna cena evrodizela bila 196,30 dinara za litar i 174,10 dinara za litar evro premijum BMB 95, tako da je od danas litar ova oba goriva skuplji za po 9,9 dinara.

Podsetimo, Vlada Srbije je na jučerašnjoj sednici usvojila izmenjenu Uredbu o ograničenju visine cene derivata nafte koja danas stupa na snagu, a kojom je zadržana ista metodologija obračuna maloprodajne cene derivata nafte, s tim što je trgovačka marža u odnosu na prethodnu Uredbu povećana za dinar, sa šest na sedam dinara po litru.

Pored toga, Vlada je usvojila i novu Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte kojom će umanjenje akciza biti 15 odsto, umesto 20 odsto, kako je bilo precizirano u prethodnoj odluci.

- To će sve zajedno dovesti do povećanja maloprodajne cene naftnih derivata u narednih mesec dana, tačnije do 31. maja kada uredba prestaje da važi - navedeno je u saopštenju Ministasrtva trgovine.

Konačna maloprodajna cena za evrodizel i evropremijum BMB 95 za naredni period će, kao i do sada, biti objavljivana svakog petka do 15 sati na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

