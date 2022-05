KIŠA I PLJUSKOVI NA ĐURĐEVDAN: U ovim delovima Srbije nestabilno vreme koje može izazvati OZBILJNU GLAVOBOLJU

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pre podne sa više sunčanih intervala, a posle podne u Bačkoj, Sremu, Zapadnoj i Južnoj Srbiji povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak jugoistočni. Jutarnja temperatura od pet stepeni na jugu do 15 na severu, a najviša dnevna od 23 do 27.

U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo vreme.

Vetar slab i umeren, povremeno i jak jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 15 stepeni, a najviša dnevna oko 26.

Meteorološke prilike će imati povoljan uticaj na većinu hronično obolelih, a blagi oprez se savetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolja i poremećaji sna.

Povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalje traje. Blagi oprez se savetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima, posebno popodne u istočnim delovima zemlje. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost.

Subota

Pretežno sunčano i toplo, u zapadnim i južnim predelima promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, na jugu Banata umeren i jak. Najniža temperatura od 7 do 15 °C, a najviša od 22 do 25 °C.

Nedelja

Pretežno sunčano i toplo, u zapadnim i južnim predelima promenljivo i nestabilno, tek ponegde sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni. Najniža temperatura od 8 do 13 °C, a najviša od 23 do 27 °C.

Ponedeljak

Pretežno sunčano i toplo, tek ponegde u brdsko- planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni. Najniža temperatura od 7 do 13 °C, a najviša od 24 do 27 °C.

