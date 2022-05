SLEDEĆE NEDELJE LETNJIH 31 STEPEN: Srpski meteorolog objavio detaljnu prognozu za maj, evo kad stiže OSETNO ZAHLAĐENJE (FOTO)

Vremenska prognoza na teritoriji cele Srbije izuzetno je promenljiva ovih dana, pa dok je u nekim gradovima sunčano i toplo, u nekim krajevima se predviđaju padavine.

Tako se prema današnjoj najavi na istoku i jugoistoku Srbije očekuje pretežno sunčano vreme, dok u ostalim krajevima umereno oblačno, a u zapadnim i južnim delovima ponegde kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom.

Nedelja - ponegde kiša

Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno vreme, tek ponegde sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Prema predviđanjima profesor geografije i meteorologa Marka Čubrila, vremenske prilike će sve do ponedeljka biti pod uticajem slabog ciklona nad jonskim morem, dok će istok regiona biti u toplom sektoru ovog sistema gde će biti veoma malo padavina.

foto: RHMZ Printscreen

Prvog dana naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno, a u pojedinim delovima naše zemlje biće kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Vetar će biti slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura biće od sedam do 13 stepeni, a najviša od 23 do 27.

Utorak - Uvod u letnje temperature

Od utorka se očekuje jače otopljenje, pa drugi deo sledeće nedelje najverovatnije donosi prve vrućine ove godine, napisao je Marko Čubrilo na svom fejsbuk profilu.

Prema prognozi RHMZ u utorak se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, s tim što će u brdsko-planinskim predelima biti promenljivo oblačno. I utorak će bit promenljiv jer je ponegde moguća kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar će biti slab do umeren, severoistočni. Najniža temperatura biće od osam do 14 stepeni, a najviša od 22 do 25.

foto: Shutterstock

Polovinom maja stiže osveženje

- Od utorka do oko 16. maja pod uticajem anticiklona nad našim regionom preovlađivaće suvo i relativno toplo vreme uz prave letnje maksimume koji će se uglavnom kretati od 24 do 29, a lokalno i oko 31 stepen Celzijusa. Samo je u noći između petka i subote moguće prolazno naoblačenje uz ređu pojavu pljuskova - napiso je Čubrilo.

Kako dalje kaže, posle 16. maja veliki deo prognostičkog materijala sugeriše promenu sinoptike koja bi nad nama uslovima osetnije osveženje ali na žalost retke i slabe padavine.

- Ostvare li se trenutne projekcije razvoja sinoptike za veći veći deo meseca, druga polovina maja neće doneti visoke temperature, moglo bi biti i malo svežije od proseka ali konkretnijih, majskih, kiša nema na vidiku - zaklučuje Čubrilo.

(Kurir.rs)