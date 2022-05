KOLIKO RAKETA I STRELACA BRANI NAŠE NEBO? Ovoliki honorar imaju oni koji nas čuvaju od munja, grada i gromova

Protivgradna sezona je počela 15. aprila, ušli smo u period nestabilnog vremena kada munje i gromovi sevaju nebom iznad Srbije, a pre dva dana je i jednu kuću u Mladenovcu pogodio grom.

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) profesor dr Jugoslav Nikolić kaže da je za ovu sezonu obezbeđen najveći broj protivgradnih raketa od 2015. godine, a navodi i da je prošle godine ispucan rekordan.

- Za sada raspolažemo sa 21.400 raketa pripremljenih za sezonu odbrane od grada u 2022. godini, što je dovoljno za efikasan rad Sistema odbrane od grada. Ovaj broj je najveći u periodu od 2015. godine, kada Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), na osnovu Zakona o ministarstvima, preuzima od MUP-a poslove odbrane od grada na teritoriji Republike Srbije, a očekuje se da će ovaj broj biti uvećan za još oko 1.000 raketa tokom sezone iz nabavki lokalnih samouprava. Inače, prošle 2021. godine potrošen je rekordan broj raketa u poslednjih 10 godina - 13.051 raketa - kaže za Telegraf prof. dr Jugoslav Nikolić:

- RHMZ je iz sredstava budžeta za 2022. godinu ugovorio nabavku 11.000 raketa. Pored toga, u ovoj godini su nam lokalne samouprave, kao svoj doprinos povećanju efikasnosti rada Sistema odbrane od grada, isporučile dodatnih 500 raketa, tako da ukupan broj od 21.400 raketa predstavlja rekordan broj u periodu od 2015. godine.

Minimum 1.740 strelaca

Srpsko nebo od munja i gromova ove sezone, koja traje do 15. oktobra, braniće minimum 1.740 strelaca.

- Zakonom o odbrani od grada utvrđeno je da subjekte Sistema odbrane od grada čine organi na svim nivoima vlasti u Srbiji, odnosno da su subjekti ovog sistema organi državne uprave, organi autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Navedenim zakonskim odredbama definisane su obaveze svih subjekata u pogledu obezbeđivanja uspostavljanja i funkcionisanja jedinstvenog sistema odbrane od grada na teritoriji Srbije. Zakon predviđa mogućnost podrške sistemu odbrane od grada, koji operativno sprovodi RHMZ, od strane drugih subjekata.

- RHMZ je sklopio u ovoj sezoni 1.740 ugovora sa strelcima za njihovo angažovanje u sezoni 2022. godine, od 15. aprila do 15. oktobra, pod ponuđenim uslovima, na običnim lansirnim stanicama koje nisu automatizovane. Ugovoreni honorar nije veliki, on iznosi 4.000 dinara neto po mesecu, ali za 6 meseci, za angažovanje svih strelaca u Srbiji, država isplaćuje oko milion evra sa porezima i doprinosima. Zbog toga većina lokalnih samouprava, kroz saradnju sa RHMZ-om u skladu sa Zakonom, obezbeđuje dodatnu stimulaciju za rad strelca na svojoj teritoriji, koja nije manja od one koju isplaćuje RHMZ. Sa strelcima svakodnevno, radio sredstvima, komunicira nadležni radarski centar RHMZ-a saopštavajući im prognozu vremena. Strelci normalno rade svoje poslove, a angažuju se za potencijalno dejstvo samo u pojedinim danima, u intervalima kada za to postoje uslovi - objašnjava prof. Nikolić.

Na pitanje postoje li mesta u kojima ima problema sa raketama i sa strelcima, odgovara:

- Nemamo nikakvih problema u snabdevanju sa protivgradnim raketama. Samo na pojedinim lokalitetima istočne Srbije ima manjih problema oko rada lansirnih stanica, ali kao posledica toga što su mnoga sela potpuno opustela. Ti pojedinačni problemi se rešavaju uz podršku lokalnih samouprava.

Grad nepogoda koja se ne može sprečiti

Profesor podseća da država Srbija podržava i dodatne mere za smanjenje rizika od grada i drugih prirodnih elementarnih nepogoda.

- Što se tiče efikasnosti Sistema odbrane od grada, stav Svetske meteorološke organizacije jeste da je grad elementarna nepogoda koja se ne može sprečiti, ali svaka zemlja, u skladu sa naučnim znanjima i tehničkim dostignućima, može učiniti napore da se štete od grada umanje. Rezultati naučnih istraživanja ukazuju da se efikasnost najsavremenijih metoda odbrane od grada u svetu kreće najčešće u granicama od 35 do 50, 70 odsto, što nameće potrebu da se primene i druge komplementarne mere zaštite od grada. Uzimajući u obzir činjenice o mogućoj efikasnosti sistema odbrane od grada u svetu primenom bilo koje, najsavremenije, metode hemijskog zasejavanja gradonosnih oblaka, država Srbija podržava i dodatne mere za smanjenje rizika od grada i drugih prirodnih elementarnih nepogoda. Ključne od tih mera, komplementarnih sistemu odbrane od grada, odnose se na podsticaj osiguranja useva i plodova od grada i drugih prirodnih elementarnih nepogoda, kao i na subvencije za primarnu poljoprivrednu proizvodnju koje podrazumevaju i subvencije za nabavku protivgradnih mreža - objašnjava prof. Nikolić, direktor RHMZ.

