SEZONA POČINJE, MLADI PREKO ZADRUGA MOGU DA ZARADE I 6.000 DINARA DNEVNO! Ovo su najtraženiji i najplaćeniji poslovi

Početak sezone godišnjih odmora trenutak je kad poslodavci često traže dodatnu radnu snagu preko omladinskih zadruga, pa tako upravo s početkom lepog vremena mladi zasuku rukave, i dok se muškarci najradije late fizičkih poslova kojima dnevnice idu i do 3.500, devojke najradije idu u hostese jer su dnevnice 3.000 dinara, kažu za Kurir iz Omladinske i studentske zadruge "Bulevar".

Dnevnice za najplaćenije poslove Fizički poslovi - od 2.500 do 6.000 dinara Promocije/hostese - 3.000 dinara

Poslovi koje danas mladi najviše žele da rade su povremeni poslovi koje mogu da usklade sa obavezama u školi ili na fakultetu.

- Naši omladinci najviše rade vikendom, jer to mogu da postignu i usklade sa obavezama. Tu su u pitanju poslovi kao što su pomoćni radnik u butiku, slaganje i pakovanje robe, pomoćni radnik u knjižari, deklarisanje, deljenje flajera. Satnica za rad u butiku ili knjižari je 230 do 250 dinara, za deljenje flajera 300 dinara, za deklarisanje robe od 250 do 300 dinara, a za pakovanje robe 250 dinara - navode iz zadruge.

Šetanje pasa je hit Parice dovoljne za džeparac U gradovima Srbije, a najviše u srpskoj prestonici, popularno je šetanje pasa. To rade i srednjoškolci posle nastave, ali i studenti. U pitanju je vreme koje mogu da kombinuju i da za šetanje nečijeg četvoronožnog prijatelja budu plaćeni od 300 do 500 dinara po satu. Tu parice kaplju na sitno, ali su dovoljne za džeparac. foto: Profimedia

Među omladinom postoje i oni sa manje obaveza.

- Studenti koji imaju više slobodnog vremena odlučuju se za administraciju i call centar kao rad na mesec, dva ili tri. Naši omladinci rade i teže fizičke poslove u vidu selidbi, istovara i utovara kamiona, sređivanje magacina, prenos nameštaja. Teži fizički poslovi za osam sati imaju dnevnicu od 3.000 do 3.500 dinara, a za takav rad od četiri sata dnevnica iznosi 2.000 dinara. Ukoliko su izuzetno teške dnevnice, mogu biti ugovorene i do čak 6.000 dinara - kažu iz zadruge.

Veoma primamljivo Branje malina plaća letovanje Internet stranice i društvene mreže pune su oglasa u kojima se traže radnici za branje malina. - Potrebni radnici za branje malina. Za radnike obezbeđeni smeštaj i tri obroka (i sve što ide uz to - kafa, sok...). Malinjak je kod Užica, a dnevnica za rad je 3.000 dinara - piše u jednom od aktuelnih oglasa. I zaista, kada se uzme u obzir da mladi radnici imaju plaćeno stanovanje, hranu i piće i čistu zaradu sa lepom dnevnicom, oni za ovaj sezonski posao mogu da zarade za odlazak na more. foto: Saša Trifunović

Na tim poslovima mladi mogu dobro da zarade.

- Kada se radi administracija, satnica se plaća 300 dinara, a ekonomski poslovi u administraciji 350 dinara po satu. Kada se zapošljavaju za rad u kol-centrima, plata se na mesečnom nivou kreće od 45.000 do 50.000 dinara. Mladi muškarci opredeljuju se za fizičke poslove, gde je poludnevnica 1.600-2.000 dinara, a puna dnevnica od 2.500 do 3.500 dinara. Devojke koje rade kao promoterke i hostese zarade dnevno 3.000 dinara.

Cena rada po satu Administracija - 300 Restoran brze hrane - 270-300 Butici, knjižare - 230-250 Deljenje flajera - 300 Deklarisanje - 250-300 Pakovanje robe - 250 * u dinarima

Kako navode, omladina danas najmanje želi da radi čišćenje poslovnog prostora i rad u kuhinji. Inače, posao u restoranu brze hrane je plaćen od 270 do 300 dinara po satu.

(Kurir.rs/Suzana Trajković)

