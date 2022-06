HVATALA ME ZA VRAT I GUŠILA Devojčica (14) u policiji navela zašto je pobegla iz Dečijeg sela OTKRILA ŠTA SE DESILO DAN RANIJE

Maloletna štićenica (14) Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici, koja je u četvrtak popodne pronađena u Beogradu nakon što je njen nestanak prijavljen 30. maja, požalila se na vršnjačko nasilje i to navela kao razlog odlaska u prijavi koja je podneta policiji u Beogradu.

Devojčica je prema saznanjima medija zajedno sa još dve štićenice i jednim štićenikom otišla iz Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici u kom je bila pet meseci. Autobusom su otišli u Bujanovac, gde su boravili u hotelu, sve do dana kad su pronađeni.

- Kad sam videla na vestima da je prijavljen moj nestanak odlučili smo da se vratimo pa smo kupili autobuske karte do Beograda - rekla je devojčica i dodala da nije videla kad su ostali izašli iz autobusa jer je u jednom trenutku zaspala.

Po dolasku u Beograd zamolila je jednu ženu da joj da telefon.

- Pozvala sam oca koji je došao do mene - ispričala je devojčica u policijskoj stanici.

Sa ocem je otišla da se javi u najbližu policijsku stanicu i da objasni razlog svog bekstva. Devojčica je tvrdila da duže vreme u kontinuitetu trpi fizičko i psihičko nasilje u Dečijem selu koje je detaljno opisala policajcima.

- Najpre S. počne da me vređa, da mi govori da sam k***a, da vređa mamu i familiju, a zatim se uključe i ostala deca koja me vređaju. Devojčica koja živi sa mnom u kući me je i fizički maltretirala, hvatala me je za vrat i gušila i to više puta, terajući me da ispunim sve obaveze u kući koje se tiču sređivanja. Iz istog razloga me je šamarala i šutirala, a to su činila i ostala deca iz nepoznatog razloga - ispričala je devojčica navodeći imena i prezimena dece čije napade trpi.

Pojasnila je da devojčicama nikada nije uzvraćala.

- Devojčicama nisam vraćala udarce, ali dečacima nekada jesam. Ove slučajeve nasilja sam više puta prijavljivala vaspitačima i negovateljicama, ali one nisu reagovale, čak bih ja na kraju ispadala kriva jer prema njihovim rečima sama izazivam takvo ponašanje - tvrdi devojčica.

Opisala je i šta je prethodilo danu u kom je odlučila da pobegne iz Dečijeg sela.

- Nisam želela da popijem svoju terapiju koju dobijam, ali mi je devojčica rekla da moram to da uradim ili će mi razbiti glavu o lavabo - ispričala je devojčica i navela da tu terapiju ne želi da pije jer je zbog nje agresivna.

Mediji su kontaktirali upravu Dečijeg sela nakon saznanja o krivičnoj prijavi, a odgovor je da će ispitati sve navode o nasilju.

Policiji je u ponedeljak prijavljeno, podsetimo, da je četvoro dece iz Dečijeg sela "Dr Milorad Pavlović" nestalo zbog čega je za njima bila raspisana potraga.

Sva deca su juče pronađena živa i zdrava i vraćeni su u Dečije selo.

