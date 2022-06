RHMZ UPOZORAVA NA VREMENSKE NEPOGODE: U ovim delovima Srbije na snazi narandžasti meteo alarm! Stižu pljuskovi sa grmljavinom

temperatura do 30 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i povremenih pljuskova sa grmljavinom, koji će lokalno biti praćeni gradom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: Pritnscreen/RHMZ

Duvaće slab do umeren vetar, promenljivog smera, u zoni pljuskova ponegde i jak. Najniža temperatura će se kretati od 15 do 20 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni Celzijusa.

foto: Pritnscreen/RHMZ

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i nestabilno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće uglavnom slab vetar, promenljivog smera, a u zoni pljuskova pojačan.

Najniža temperatura će biti oko 20 stepeni, a najviša oko 28 stepena.

Upaljen meteo alarm

Na celoj teritoriji Srbije na snazi je meteo alarm. Narandžasti meteo alarm zbog kiše i grmljavine biće na snazi u zapadnoj, istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji kao i na području Kosova i Metohije, dok će u ostalim delovima Srbije biti zbog pljuskova grmljavine biti upaljen žuti meteo alarm.

foto: Pritnscreen/RHMZ

Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

Dok žuti meteo alarm signalizira da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", stoji u objašnjenju RHMZ.

