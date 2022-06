LJUDI ZATVARAJU OČI KADA VIDE NASILJE, ZAMISLITE ONDA ŠTA SE DEŠAVA SA POLNIM UZNEMIRAVANJEM Stručnjaci upozoravaju na VAŽNU STVAR

Na Instagram profilu anketa_arh.bg pojavile su se anonimne ispovesti studentkinja Arhitektonskog fakulteta u Beogradu o nemilim situacijama koje su im se dešavale u ovoj obrazovnoj ustanovi.

Na stranici koja je otvorena upravo da bi se oglasile žrtve seksualnog uznemiravanja ovog fakulteta, pojavile su se priče o seksualnom nasilju od strane profesora i asistenta.Svaka studentkinja koja je iznela svoju priču o zlostavljanju koje je doživela uradila je to bez navođenja svog imena i prezimena, a među onima koje su se odlučile za ovaj korak su i bivše studentkinje koje potvrđuju da uznemiravanje traje duži niz godina. Kako sistemski rešiti ovaj problem i omogućiti žrtvama da bez posledica ispričaju nemila iskustva?

Gosti jutarnjeg programa na ovu temu bili su advokat Ana Selak i gospođa Hajrija Ramadani, predsednica udruženja HAJR. A u emisiju se uključio i zamenik načelnika PU Niš u penziji, Goran Barun.

- Naše telo ima telesni integritet i to ne sme niko da dira. Ja ne znam kako prostije to da objansim. Polno uznemiravanje je krivično delo za koje je zapraćena i novčana kazna i zatvor do 6 meseci. Ako ne postoji pristanak osobe za udvaranje, ne smeš to da radiš. Ne može prostije od toga - rekla je advokatica Ana Selak.

Hajrija Ramadani, predsednica udruženja HAJR, ističe da žrtve često ne umeju da ispričaju šta im se sve desilo.

- Ja, na primer, nisam znala da objasnim moj problem kada su s emeni loše stvari dešavale. Isto tako i žrtve kada dođu ne znaju odakle da počnu i šta se tačno desilo. U strahu su, pa možda kažu nešto malo - rekla je za Kurir TV Hajrija Ramadani, predsednica udruženja HAJR.

Zamenik načelnika PU Niš u penziji, Goran Barun istakao je, pre svega, da je došlo do pomeranja moralne vertikale.

- Krivično delo polnog uznemiravanja je novo krivično delo i samim tim doprinosi mnogo nepoznanica u praktičnom delovanju. Svaki akt posle bilo kog prilaženja, sem onoga do kog osoba dozvoljava stavlja uvod u krivičnom delu, bilo da se radi o verbalnom ili fizičkom kontaktu. Saradnja sa policijomn mora da postoji. Sasvim je normalno da će izvršilac da negira da je to uradio, ali je bitna upornost onoga koji trpi štetu, bilo da je to žena ili muškarac. Druga stvar koja je jako bitna, jeste da je došlo do pomeranja moralne vertikale koja je značajno uticala na odnos kako se tumači - rekao je zamenik načelnika PU Niš u penziji, Goran Barun.

- Ljudi zatvaraju oči kad vide nasilje,a ne nekome ko će da dobaci neko nešto, ili da pipne nekoga - dodala je Hajrija Ramadani.

