KOME SMETA NEUTRALAN STAV KURIRA? Obradović otkrio 2 struje odakle možda dolaze dojave o bombama NEDIĆ: Očekujemo da ovo osude svi

Posle aviona, aerodroma, škola i vrtića, na udaru lažnih pretnji bombama našli su se i mediji. Po drugi put u roku od 10 dana meta je Adria medija grupa! Ovog puta je mejl o postavljenoj bombi u prostorijama naših redakcija stigao na adresu beogradske policije.

Svi zaposleni su odmah evakuisani, zgradu je pregledala kontradiverziona jedinica, kao i policija sa obučenim psima. Detaljna provera je trajala sat i po nakon čega je ustanovljeno da se radi o lažnoj dojavi.

Uprkos upornim udarima, izostaje javna osuda ambasada najvećih svetskih zemalja. Zarad opšte bezbednosti i sigurnosti, Adrija medija grupa i Kurir kao društveno-odgovorna medijska kuća pozivaju diplomatska predstavništva zemalja u Srbiji da pokažu solidarnost i osude napade na sve institucije, kao i da apeluju da oni što pre prestanu.

- Sve ovo desilo se oko podneva. Na ulaznim vratima sam video dvojicu policajaca, i tada sam praktično prvi saznao. Policajci su to prijavili našim službama. To se ubrzo raširilo. Ljudi su bili revoltirani što moraju da napuštaju radno mesto. To je zaista period kada se najviše radi, kada stiže najviše informacija, ili kada se odlazi na teren. Dogovorili smo se da svi polako i bez panike napustimo radna mesta. Ubrzo su došli i ostali policajci i jedinice. Tu su pored dnevnih novina Kurir, portala Kurir, televizije Kurir i portali Mondo, Espreso, Kosovo-online i veliki broj pratećih službi. Reč je o nekoliko stotina ljudi. Napravljena nam je ogromna šteta, jer je program morao da stane, portal je ograničio svoj posao u najudarnijem terminu, ali smo uspeli da sve uspešno realizujemo - rekao je u Usijanju Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira.

Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, smatra da postoje dve struje mišljenja iz koji centara dolaze ove dojave o bombama, dodajući, takoše, da se svakako radi o hibridnom ratu, koji se vodi protiv Srbije.

- Prvo treba da odamo priznanje Ministarstvu unutrašnjih poslova zato što su uspeli da pregledaju svaki objekat, što su svakom objektu pristupili ozbiljno. Sve to nije nimalo lako. Neko ko ovako tematski bira mete koje će poremetiti funkcionisanje velikog broja ljudi, koja će napraviti direktnu i indirektnu ekonomsku štetu. Kod ovih dojava o bombama se primenjuje princip ekonomičnosti, što je, dakle, vojna strategija. Istraga treba da utvrdi ko stoji iza svega ovoga. Ovo možemo da nazovemo epidemijom bombama. Ako se dojave primenjuju na medijske kuće, a Kurir se dva puta gađa, onda možemo da se zapitamo i o motivaciji onih koji to rade, jer oni pokušavaju da otmu slobodu govora, da otmu demokratiju, da simuliraju javnu raspravu i debatu. Šalje se poruka da neki mediji "neće imati mira, dok ne ispolje ponašanje koje neki zahtevaju i smatraju poželjnim". Dodatno zabrinjava što je dosta dojava o bombama eks-teritorijalno nedostupno našim organima. Moramo da se zapitamo kakvi su motivi onih koji to rade. A dve su škole mišljenja - prva je da oni koji žele da iznude od Srbije da ne uvede samkcije Rusiji, namerno ovo rade, pokušavajući da antagonizuju sve nas kao građane Srbije prema Ukrajinci. Druga škola mišljenja kaže da su neki besni na Srbiju, jer održava svoj neutralan stav. Da se razumemo, i u jednom, i u drugom slučaju - radi se o hibridnom dejstvu - rekao je u Usijanju Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu.

Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira, zahvalio se Ministarstvu unutrašnjih poslova na efikasno i profesinalno obavljenom poslu.

- Mi smo uputili apel posle današnje dojave i svih dojava da institucije od ambasada, delagacija OEBS-a, Evropske unije, Ujedinjenih nacija, da se i oni oglase. Jer, znate šta, ćutanje znači da na izvestan način podržavate to što nam se radi. Imate mnogo lažnih vesti, nama je posao otežan. Gledamo da maksimalno prikazujemo svaku stranu. Podsećam, takođe, da su ambasadori i Rusije i Ukrajine u jednom danu gostovali na Kurir televiziji, što do sada nije bilo u drugim medijima. Nekima smeta čak i naša neutralnost. Napravio bih paralelu, a to je da mi podržavamo i neutralan stav naše države prema ovom sukobu. Zahvalio bih se MUP-u što je efikasno i profesionalno obavili posao - rekao je Nedić.

Javna osuda lažnih dojava stigla je samo od Delegacije EU u Srbiji Oštro osuđujemo nedavne pretnje bombom. Očekujemo da pretnje istraže nadležni organi i zarad svih pogođenih ovim - dece, roditelja, državnih službenika, radnika, medija, građana - nadamo se da će prestati - navodi se u odgovoru Delegacije EU u Srbiji Kuriru.

- Naš apel je urodio plodom. Očekujem i od drugih da osude ovakvo ponašanje. Nadam se da će i ostali to uraditi. Ne radi se se samo o medijma, cela država je pred jednom vrstom kolapsa, jer udar na svaki deo povlači druge - zaključio je Nedić.

