TUKAO SAM POTPUKOVNIKA OEBS-A, PAO JE U NESVEST! General Božidar Delić otkrio kako je 1999. u Prizrenu mlatio STRANOG OFICIRA!

General Božidar Delić, nekadašnji komandant 549. mehanizovane brigade Vojske Jugoslavije, koja se 1999. godine borila na Kosovu i Metohiji, prvi put je obelodanio kako je pretukao jednog službenika OEBS-a u Prizrenu. Sve se dešavalo tokom agresije na SRJ.

- Javlja mi MUP, OEBS ubežbava izvlačenje iz Prizrena prema Skoplju. Ja kažem da smo po sporazumu mi dužni da obezbedimo njihovo izvlačenje i ispratimo na bezbednu teritoriju. Samo sam rekao svom operativcu da pripremi za sutra našu vežbu. Ne moram ja tu da budem prisutan jer starešine znaju svoje mesto. Međutim, čujem komunikaciju sa mojim komadantnom da jedno vozilo OEBS upada u kolonu i da ne mogu da ga se reše. Ja iz MUP-a sa svojim pukom krenem njima u susret i tu negde u centru Prizrena idu tenkovi, borbena vozila a on ide pored njih i susreće se sa mnom - navodi general. Dodaje da je u tom momentu nastupila vakum situacija.

- On ne može dalje, a iza mene ide vojna policija koja je pokušala da ga zaustavi. Ja izađem, vidim potpukovnika koji nam je stalno pravio probleme i kog su Šiptari već smatrali svojim. Pogledam u auto, vidim da je sam. Ja puškom udaram u njegovo staklo, vozilo je blindirano i nema kvake od spolja. Gleda me, vidim da od sile nema ništa. Spustim pušku, napravim smešak, kucnem, on otvori prozor i zgrabim ga za kosu i izvučem iz auta - obješnjava Delić. Dodaje kako je sav bes iskalio na njemu.

- Počeo sam da ga gazim, rekoše mi da ga ne udaram po glavi da ne ostanu modrice. Na kraju se onesvestio. Prošlo je možda pola sata, zove načelnik MUP-a i kaže da je prebijen potpukovnik i da je general besan. To je najteži incident koji se ikada desio, zahtevao je da se odmah nađu počinioci i da sutra ide nota našoj vladi. Kaže, mi smo završili karijeru. Ja kažem, naći ću ja počinioca nego da pozove generala i da pita gde se to desilo i na kom zadatku je bio potpukovnik kao i njegova pratnja. Da vidimo šta se to desilo. Kaže on, pozvaće ga ali džaba jer smo nas dvojica gotovi. Nakon pola sata me je pozvao da mi kaže da je general rekao da zaboravimo na incident, kao da se ništa nije desilo. Rekao je tad da je potpukovnih otišao po pozivu Šiptara - naveo je Delić.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:07 KURTI DRŽI PREDAVANJA NA KEMBRIDŽU, A PRIKRIVA ZLOČINE KOJE JE NAČINILA OVK! Drecun oštro o premijeru lažne države Kosovo