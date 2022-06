VEĆ PRVOG DANA U NEKIM DOMOVIMA ZDRAVLJA PLANULE SVE DOZE! Veliko interesovanje za vakcinaciju dece protiv HPV

- Interesovanje za vakcinaciju protiv HPV je zaista ogromno, veće nego što smo očekivali, već u prvom danu u nekim domovima zdravlja iskorišćene su sve doze. Niko neće ostati bez vakcina, prave se spiskovi i dodatne količine biće isporučene već u sredu - rekla je danas prof. dr Sanja Radojević Škodrić, direktorka RFZO povodom otpočinjanja kampanje "Zajedno protiv raka grlića materice - HPV ne", a za promociju blagodeti vakcine protiv humanog papiloma virusa (HPV), koja je prvo preporučeno cepivo u Srbiji koja se od pre šest dana besplatno daje o trošku države i štiti i od još nekih drugih karcinoma.

Širom Srbije u domove zdravlja stigle su devetovalentne vakcine protiv devet tipova HPV, namenjene devojčicama i dečacima u uzrastu od devet do 19 godina. Najbolje bi bilo da je prime pre prvog seksualnog odnosa jer gotovo da nema muškarca i žene koji tokom svog života ne dobiju bar jednom HPV infekciju koja se najčešće prenosi seksulanim putem, ali i preko kože i sluzokože. HPV globalno izaziva 1 od 20 slučajeva raka, a čak preko 99% slučajeva raka grlića materice od koga je u Srbiji 2020. obolelo 1.089 žena, a umrle 453 od kojih 105 u Beogradu.

HP VIRUS IZAZIVA OVE KARCINOME - globalno HPV izaziva 1 od 20 slučajeva raka - više od 99% slučajeva raka glića materice - 9 od 10 slučajeva raka završnog dela debelog creva - 3 od 10 slučajeva raka usne duplje i ždrela - 7 od 10 slučajeva raka vagine - 5 od 10 slučajeva raka penisa

Radojević Škodrić je rekla da je ova devetovalentna vakcina zlatni standard po preporuci SZO, da spada u grupu najefikasnijih i najbezbednijih vakcina, koje su prošle više od 100 kliničkih studija i u svetu su u upotrebi od 2006.

- HPV vakcina je preporučena u Srbiji još od 2018. Pravilnikom o imunizaciji, a sada je prva takva koja je besplatna. Naša zemlja se odlučila da je preporuči i za devojčice i za dečake da bismo maksimalno zaštitili našu decu. Bez obzira na to što žene češće obolevaju, muškarci su prenosioci. Ugovorili smo količine za sve mlade od 9 do 19 godina, ali naručivaćemo prema interesovanju, a ne veće količine da ih ne bismo uništavali - rekla je ona na konferenciji za novinare u Palati Srbija.

Prim. dr Katarina Boričić iz "Batuta" navela je da je u čak 99,7% slučajeva obolelih žena u Srbiji od raka grlića materice uzročnik infekcija HP virusom, koja se dovodi u vezu i sa drugim benignim (genitalne bradavice) i premalignim i malignim promenama na anogenitalnoj regiji, kao i sluznici ždrela i grla.

U DZ "Dr Milutin Ivković" na Paliluli u Beogradu već je vakcinisano oko 70 tinejdžera.

- Dve doze dobijaju deca od 9 do 14 godina, a tri od 15 do 19, trenutno su devojčice više zainteresovane - istakla je dr Aneta Jovanović, načelnica pedijatrije u ovom DZ, dok je dr Aleksandra Kostić, ginekolog u DZ "Dr Simo Milošević" na Čukarici navela da oni od 2012. rade skrining karcinoma grlića materice, ali to je sekundarna i tercijarna prevencija, koja podrazumeva otkrivanje početka oboljenja i slanje na manje intervencije kako bi se sprečio rak grlića materice.

O HPV VAKCINI - deca od 9 do 14 godina primaju dve doze na šest meseci (raspon može 5-13 meseci) - deca od 15 do 19 godina primaju tri doze (0-2-6 meseci) - od 2006. postoji HPV vakcina - više od 140 zemalja uvelo imunizaciju protiv HPV - 30 država imunizuje i dečake - više od 500 miliona doza HPV vakcine dato u svetu - za oko 80% zabeležen pad obolevanja od raka grlića materice i ostalih bolesti koje izaziva HPV u Švedskoj, Portugalu, Danskoj, Velikoj Britaniji i Australiji - u 90% slučajeva efikasna je i u zaštiti od dobijanja genitalnih bradavica - www.hpvinfo.rs je sajt gde mogu i postavljati pitanja najeminentnijim stručnjacima

- Sada HPV vakcinom sprovodimo primarnu prevenciju i devojčice i dečaci stvaraju imunitet koji će trajati dugo i koga će imati ako tokom seksualnog odnosa dođu u kontakt s HPV jer čak i pored korišćenja kondoma, uvek može da se ostvari neki mali kontakt preko kože kojim može da se prenese HPV - rekla je dr Kostić i dodala da muškarci mogu dobiti karcinom penisa, zadnjeg dela debelog creva, usne duplje i ždrela, kao i da neko ko je već imao seksualne odnose može primiti ovu vakcinu jer ne mora da znači da je do sada imao HPV.

Gordana Plemić iz Udruženja "Roditelj" istakla je da ne treba više da budemo deo crne statistike gde 400 žena svake godine umire od raka grlića materice i pozvala sve da posete sajt www.hpvinfo.rs, gde mogu i postavljati pitanja najeminentnijim stručnjacima u vezi s HPV vakcinom.

Prof. dr Ivica Radović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete rekao je da je ponosan što su školska deca u Srbiji dobila priliku da da budu zaštićena i pozvao je sve roditelje da vakcinišu svoju decu: - Molim porodice i roditelje da prihvate mišljenje lekara o dobrobitima HPV vakcine. Snagom znanja da dođemo do rešenja! Verujte lekarima!

