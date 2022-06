VERAN MATIĆ: Plakati s mojim likom u Vranju me neće uplašiti, ovo samo pokazuje koliko je važno podići glas

Novinar Veran Matić u svom tekstu se osvrnuo na slučaj vlasnice vranjskog OK radija Olivere Vladiković i na pretnje koje je dobijala od Dejana Nikolića Kantara.

Tekst prenosimo u celosti:

"Nemoj da me uzimate u usta i moje ime provlačite kroz novine! Ovo su bile reči osuđenog Dejana Nikolića “Kantara” upućene Oliveri Vladković, vlasnici OK radija u prostorijama njihovog kafića “No comment” 16. juna u 15.20 časova tokom odobrenog boravka van prostorija tokom izdržavanja četvoromesečne kazne zatvora.

Citat predstavlja informaciju Policijske uprave Vranje i preuzet je iz zvaničnog odgovora direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejana Carevića koleginici Ljiljani Stojanović iz agencije Jugpress.

Za kontraverznog biznismena (kako navodi “Danas”) Dejana Nikolića “Kantara” rečenica “Nemoj da me uzimate u usta i moje ime provlačite kroz novine” nije bila pretnja. Bar tako sam zaključio iz razgovora koji je sa njime tih dana objavio vranjski dopisnik Vojkan Ristić. Izgleda da isto mišljenje ne dele tamošnja policija i tužilaštvo koji su Nikoliću odredili meru pritvora od 30 dana jer “postoje posebne okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na saučesnike, kao i da će ponoviti krivično delo.”

U pomenutom medijskom obraćanju, Nikolića su začudila “javna prozivanja nekih „medijskih stručnjaka“ koji su ga povezali sa onim što se dešava u vezi sa novinarima OK Radija i njihovim prostorom”. Prepoznao sam se u tim navodima pošto sam kao predstavnik Stalne radne grupe bio u delegaciji predstavnika novinarskih i medijskih udruženja i nevladinog sektora koja je u znak solidarnosti i podrške nedavno posetila vranjski OK Radio.

Odgovor na našu posetu je stigao jutros kada sam dobio informaciju da je su ulice Vranja oblepljene mojom fotografijom uz tekst “Veran Matić, samozvani građevinski inspektor koji ruši po Vranju. Političarima naređuje, inspekcijskim službama naređuje, hapsi, organizuje rad tužilaštva i sudija, vrši pritisak na medije. Zašto? Sve zbog kafića “No comment” koji se nalazi u lokalu otetom od firme “ČIK Kumanovo”.

Ovo je još jedna potvrda koliko se sigurno oseća kriminalni klan u Vranju, koliko misli da ima dovoljno podrške u institucijama. U isto vreme, ovo je dokaz koliko je važno izložiti njihova zlodela javnosti. Koliko ih je važno razoružati javnim raskrinkavanjem. Koliko su nervozni i kako tada prave greške, nastavljajući da pokazuju koliko su sve teške optužbe tačne, i koliko je njihova aktivnosti kancerogena i razorna za društvo.

Ovim posterom sam dobio još jednu potvrdu da u Vranju činimo pravu stvar. I da tamo zaista treba učiniti sve kako bi se izbegao tragičan scenario iz Beograda, Jagodine ili Grocke. Onaj ko stoji iza ovog postera ne zna u šta se upustio. I da tek sada ni ja niti bilo kod od nas neće odustati od onoga što zastupamo i za šta se borimo. Savetujem mu da još jednom pažljivo pročita izlaganje Branka Stamenkovića, zamenika Republičkog javnog tužioca sa poslednje sednice Stalne radne grupe čiji je član od osnivanja 2016. godine.

foto: javniservis.net

B 92, Saša Mirković i ja smo bili na plakatima beogradskih ulica pre dvadeset godina – u oktobru 2002. godine. Sa Brankicom Stanković i novinarima Insajdera bio sam na smrtovnicama kojima je oblepljen Lazarevac u vreme emitovanja serijala o pljački Kolubare. Sa Jevrejima sam bio na antisemitskim fašističkim posterima kojima je bio oblepljen Beograd i Jevrejsko groblje. Znamo ko je iza toga stajao kao što znam ko stoji iza ovog plakatiranja u Vranju. To me neće uplašiti. Upravo suprotno – daje mi još veću motivaciju i potvrđuje koliko je bitno podići glas i suprotstaviti se onima koji misle da im je sve dozvoljeno. Pa i to da prete, razbijaju, zaziđuju i plakatiraju.

Postoje jasne želje institucija da se obračunaju sa organizovanim kriminalom, ali to nije dovoljno. Neophodna je snažna politička volja i rešenost, koja će onda preneta po svim linijama institucijama za razotkrivanje organizovanog kriminala. Jer opstanak pravne države, vezan je za obračun sa ovakvim kriminalnim grupama."

