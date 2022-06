MAMA ME OSTAVILA PORED KANTE DA UMREM Tužna priča Milice iz Leskovca: Upoznala sam je posle mnogo godina, ali mog sina NEĆE VIDETI

Životna priča mlade Milice Mršulje, koja je bačena kao beba pored kontejnera, nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Rođena je 5. februara 1994. godine u Gnjilanu, a odmah nakon toga je ostavljena u kutiji pored jedne škole.

- Odmah nakon rođenja ostavljena sam u kutiji pored jedne škole. Ujutru je slučajni prolaznik video promrzlu bebu u kutiji i pozvao policiju. Naredna tri i po meseca provodim u gnjilanskoj bolnici. Za to vreme moju biološku majku traži policija zbog pokušaja čedomorstva - ispričala je Milica.

Sa pet godina je saznala da je usvojena.

- Za vreme rata 1999. godine sam saznala da sam usvojena. Deca iz ulice su čula od svojih roditelja i onda su to iskoristili da se igraju rata protiv mene. Tada su mislili da je to nešto loše i da sam ja drugačija od njih. Preživela sam vršnjačko nasilje i mogu reći da sam saznala na najgori način - kaže mlada žena.

Milica je dve godine pokušavala da nađe svoje biološke roditelje.

- Sa 16 godina se javila ta želja u meni. Tragala sam sve do 18. godine. Put je bio trnovit, sva vrata institucija bila su mi zatvorena, jer je moj biološki otac bio jako uticajan ćovek i zataškavao je sve. Upoznala sam ženu koja me je rodila, ali nismo više u kontaktu. Ona je sasvim obična žena iz komšiluka, žena koju srećete svakog dana, za koju nikada ne biste kazali da je tako nešto učinila - kaže Milica.

Naglašava kako nikada ne bi mogla da oprosti majci jer ju je napustila na takav način.

- Bila sam ubeđena da sam oprostila, ali od kada sam i sama postala majka shvatila sam da to ipak neću moći. Ona je mene ostavila da umrem, a to ni jedna prava majka ne bi uradila. Mogla je da me ostavi na toplom, sigurnom mestu, tada bih sigurno drugačije razmišljala.

Odrasla je u jednoj divnoj porodici u Leskovcu.

- Odrasla sam sa majkom, ocem i bakom... Usvojena sam u Leskovcu gde i danas živim. Pored njih sam imala sve. U toj porodici bila sam voljeno i željeno dete.

Sa biološkom majkom nije u kontaktu dok je sa "pravom majkom" u idealnim odnosima.

- Kad kažem "prava majka" mislim na onu koja me je usvojila. Otac je nažalost preminuo, ali je bio najbolji tata na svetu. Danas sam udata i srećna žena. Imam podršku sa svih strana i najveću radost sina Iliju.

Svog sina nije upoznala sa biološkom majkom niti joj je to u planu.

Milica se bavi novinarstvom na lokalnoj televiziji u Leskovcu, ali je otkrila da je njena prva ljubav gluma. Takođe i piše pa tako ima tri objavljena romana.

- Trudim se da svom detetu budem najbolja majka i zajedno sa suprugom mu pružamo svu ljubav ovog sveta - kaže Milica.

