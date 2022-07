OVO JE HLADAN TALAS SA ALPA! Meteorolog upozorava: Stvaraju se moćni oblaci sa grmljavinom EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE NAKON OLUJE

Čuveni meteorolog Đorđe Đurić najavio je za Kurir televiziju znatno zahlađenje u narednim danima.

On je istakao da, nakon tropskih noći, slede nam temperature znatno ispod proseka za ovo doba godine.

- Temperatura je čak 35 stepeni i tako je već nekoliko dana zaredom. Ali već do kraja dana pljuskovi sa grmljavinom koji su trenutno nad Mađarskom doći će i do nas - kaže meteorolog Đorđe Đurić i dodaje:

- Prvo nad severnim i zapadnim delovima Srbije, a kasnije i po celoj zemlji. Kako dan bude odmicao doći će do jakog vetra i osveženja, a moguće su i grmljavinske nepogode - kaže Đurić.

Temperature će ići znatno ispod proseka za ovo doba godine.

- Grmljavina je potpuno normalna za ovaj deo godine, nama hladni front dolazi sa područja Alpa i on je drugačijeg porekla. Doći će do stvaranja moćnih oblaka u kojima dolazi do grmljavinskih procesa i olujnih vetrova. Ne treba paničiti, samo treba biti oprezan. Nakon ovog osveženja, već sutra će biti sunčano sa temperaturama do 30 stepeni. Od petka temperatura neće preći 20 stepen, dok će za vikend temperature biti ispod proseka. Tropske noći i visoke temperature ponovo će biti prisutne od 16. i 17. jula - istakao je meteorolog Đurić.

