MINISTAR STEFANOVIĆ OBIŠAO PRIPADNIKE PRVE BRIGADE: Ponosan na našu vojsku! Na ljude koji se ne povlače kada je teško!

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović obišao je danas pripadnike jedinica Prve brigade Kopnene vojske u Bačkoj Topoli. On se zahvalio pripadnicima na njihovom ogromnom radu i posvećenosti i istakao da ćemo se u narednom periodu truditi da ove jedinice opremimo i novim naoružanjem, od “korneta” do oklopnih transportera tipa “lazar” i “miloš”.

Ministra Stefanovića u kasarni “Bačka” dočekao je komandant Prve brigade brigadni general Zoran Nasković, koji ga je informisao o stanju u jedinicama razmeštenim u garnizonu Bačka Topola.

-Naša Prva brigada svakoga dana izvršava redovne zadatke na zaštiti naše države. Danas sam imao priliku da vidim koliko su pripadnici naše Prve brigade vredni ljudi, a hteo sam i da ljudi u Srbiji vide kako izgleda jedan običan dan u životu i radu naših vojnika, kada nismo na poligonima i na vežbama, već kada u kasarni radimo na redovnom održavanju naših artiljerijskih oruđa, kada se obučavamo za upotrebu raketa tipa “maljutka” na trenažerima – rekao je ministar Stefanović, saopštilo Ministarstvo odbrane.

1 / 1 Foto: Ministarstvo odbrane

On je istakao da se u Prvoj brigadi vidi ogroman rad i zalaganje svih, počev od komandanta generala Zorana Naskovića pa sve do poslednjeg vojnika. - Ogroman rad ljudi koji pokazuju koliko su posvećeni, koliko vole svoju vojsku i svoju zemlju, koliko čuvaju i održavaju sredstva koja imaju. Mi ćemo se truditi u narednom periodu da ove jedinice opremimo i novim naoružanjem, od “korneta” do naših oklopnih transportera tipa “lazar” i “miloš”. I naša vojska uvek će imati prioritet, trudićemo se i da povećanjem njihovog standarda i izgradnjom stanova dalje poboljšamo uslove njihovog života– rekao je ministar Stefanović.

Ministar je prilikom današnje posete prisustvovao obuci operatora i obišao park tehničkih sredstava, gde mu je predstavljen način održavanja tehnike u naoružanju jedinica u kasarni "Bačka", kao i pravoslavni i rimokatolički bogoslužbeni prostor.

"Ponosan na našu vojsku! Na ljude koji se ne povlače i ne odstupaju kada je teško, koji su uvek i svim srcem tu za Srbiju! Danas sam obišao pripadnike naših jedinica razmeštenih u garnizonu Bačka Topola. Želeo sam da čujem kako naša artiljerija i mehanizovana pešadija vide dalje pravce jačanja naše vojske", napisao je ministar Stefanović po završetku obilaska na svom Instagram nalogu (@nebojsastefanovic).