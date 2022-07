DOKTOR ĐURĐEVIĆ TVRDI DA NIJE SLOMIO VRAT PACIJENTU: Advokat porodice Đurić OTKRIO ŠTA JE ONO ŠTO IH PLAŠI (FOTO)

Smrt Beograđanina Milana Đurića (58), koji je preminuo 9. jula posle tri meseca provedena u komi nakon što je na tretmanu nameštanja atlasa, to jest prvog vratnog pršljena, u klinici "Balans medika" ostao paralizovan, već danima zaokuplja pažnju javnosti.

Dan nakon sahrane u Novostima je objavljena izjava prof. dr Slaviše Đurđevića, kog je porodica Đurić označila kao kiropraktičara koji je napravio fatalnu grešku i slomio vrat pacijentu.

- Nisam obavio intervenciju na atlasu unesrećenog Milana Đurića. Bez obzira na to, van sebe sam zbog medijskog linča kome sam danima neopravdano izložen - rekao je Đurđević.

Nakon ovog obraćanja, pozvali smo Momčila Bulatovića, advokata porodice Milana Đurića.

- Svako ima prava da govori, to je njegovo pravo. Tužilaštvo će utvrditi ima li elemenata za pokretanje krivičnog postupka u ovom slučaju. Verujem u savestan postupak - kratko je prokomentarisao advokat Bulatović za Kurir i dodao da se i porodica preminulog Đurića i on nadaju upravo tome da će svi nadležni uraditi savesno svoj posao.

Otkrio je koju pak bojazan ima sama porodica.

- Porodica Đurić ima strah jer ovakvi postupci dugo traju, a prave se i razne opstrukcije. Ipak, verujem da se to ovde neće desiti, a kao njihov pravni zastupnik učiniću sve da se ovako nešto nikada ne ponovi. Upravo to je cilj i porodice Đurić. Njima ne znači novac, niti bilo kakva odšteta. To im sina, brata neće vratiti. Zbog nebrige Milana danas nema, a apsurdno je da jedna klinika radi u centru grada bez dozvole, što je neko zatajio, i tome zajedno želimo da stanemo na put, da se nikada ne ponovi - kaže Bulatović i zaključuje da javašluk ne sme da vlada, kao i da ljudi ne smeju da stradaju zbog nestručnog lečenja.

Inače, obdukcija je završena, ali se zbog dodatnih analiza nalaz može čekati i do tri meseca, nakon čega će biti dostavljen tužilaštvu.

Podsetimo, kako je Bulatović ranije rekao za Kurir, pokojni Milan je u kliniku "Balans medika" otišao 24. marta, prvi put, da mu nameste atlas - "otišao je na svojim nogama, kao da ide na masažu, kod dr Đurđevića, a odatle je odvezen nepokretan".

- Odmah po otpočinjanju tretmana zadobio je povredu. Bio je svestan, ali potpuno ukočen. I tek posle sat i po pozvana je Hitna pomoć, a zašto se toliko čekalo, utvrdiće istražni organi. Prebačen je na Institut za ortopediju "Banjica". Odmah su mu dijagnostikovali prelom atlasa, kao i to da je došlo do paralize svih delova tela i stavili ga u indukovanu komu - rekao je tada advokat. Kazao je i da je "Balans medika" radila bez dozvole Ministarstva zdravlja, a "da ovaj lekar nije ni imao nikakvu licencu za to što je radio".

- Malo duži Milanov rad za kompjuterom doveo do nekog okoštavanja kičme, neke spondiloze ili tako nečega. I odete zdravi, jaki, snažni, a on vas ubije. A samo pre 20 dana, dok je Milan bio u komi, preminuo mu je otac.

