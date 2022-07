META SAM LINČA: Kiropraktičar dr Đurđević tvrdi da preminulom Đuriću NIJE SLOMIO VRAT

Prof. dr Slaviša Đurđević tvrdi da nije obavio intervenciju na atlasu unesrećenog Milana Đurića i da je, bez obzira na to, van sebe zbog medijskog linča kome je, kako navodi, danima neopravdano izložen.

Prof. dr Đurđević je kao zaposleni u Centru alternativne medicine "Balans medika" u javnosti označen kao odgovoran za smrt Beograđanina Milana Đurića. Zbog tegoba i bolova u vratu on se javio ovoj ustanovi, da bi nakon kiropraktičarskog zahvata, ostao paralizovan. Nakon višenedeljne borbe podlegao je 9. jula na banjičkoj ortopediji.

Đurić je u "Balans medici" navodno podvrgnut tretmanu nameštanja prvog kičmenog pršljena, atlasa, za šta je u ovoj privatnoj ustanovi nadležan profesor Đurđević.

Naknadno je utvrđeno da Centar, u kome se primnjuju metode alternativne medicine, ne poseduje licencu za rad Ministarstva zdravlja.

Đurić je posle zahvata u stanju paralize prebačen na Institut za ortopediju, gde mu je konstatovan prelom atlasa i zbog čega je uveden u veštačku komu. Po njegovoj smrti, o slučaju je obavešteno Više tužilaštvo u Beogradu.

Tužilaštvo, prema onome što je do sada poznato, ispituje da li je izvršena provera kvaliteta stručnog rada u privatnoj ordinaciji "Balans medika", a proverava se i da li ova ordinacija ima dozvolu za rad, za koje zdravstvene usluge je registrovana i šta pokriva licenca koju poseduje doktor Đurđević.

- Obdukcija je završena, a obdukcioni nalaz će biti dostavljen Tužilaštvu kad se završe dodatne analize - kaže za "Novosti" prof. dr Oliver Stojković iz Instituta za sudsku medicinu.

- U ovom slučaju to je histopatološka analiza tkiva, koja ume da potraje i do tri meseca. Nakon toga će se znati da li je povredu izazvao lekar sprovodeći podobnu ili nepodobnu terapijsku metodu. Ukoliko se utvrdi da je sprovodio neodgovarajuću metodu, onda je to, po definiciji, krivično delo.

Na pokojnom Đuriću, po svemu sudeći, za nameštanje vrata primenjena je metoda poznata kao atlasprofilaks, pri kojoj se koristi istoimeni vibrirajući uređaj. Samo dvojica lekara iz Srbije su specijalizirala ovu tehniku na Atlasprofilaks akademiji u Švajcarskoj. Jedan od njih je dr Goran Milojković, specijalista fizikalne medicine, koji je, kako i sam kaže, svojevremeno radio u "Balans medici".

- Tretman je bezbedan, rade ga stotine ljudi u Srbiji, i legalno i nelegalno - kaže on.

- Poređenja radi, u Švajcarskoj ovu tehniku primenjuje dvadesetak lekara. Možemo samo da nagađamo šta se dogodilo, dok ne stigne rezultat obdukcije.

I primarijus dr Dragan Vulović, specijalista fizikalne medicine koji je takođe ranije radio u istoj ustanovi, a specijalnost mu je nameštanje atlasa, kaže da je za lomljenje prvog kičmenog pršljena potrebna velika sila.

- Za lomljenje atlasa potrebna je ogromna snaga, kao kad u filmu ubiju nekog jakim udarcem u glavu s leđa - kaže Vulović.

TRAGEDIJA PORODICE

Na Novom bežanijskom groblju, na večni počinak juče je ispraćen Milan Đurić. Za Milanom tuguju majka, brat i druga rodbina i prijatelji. Njegova porodica doživela je pravu agoniju proteklih meseci - dok je Milan vegetirao u veštačkoj komi na Institutu "Banjica", preminuo mu je otac. Sahranjen je u Beogradu pre dvadesetak dana.

(Kurir.rs/Novosti)