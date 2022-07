U SRBIJI AUTOMOBILI GORE, MNOGO NJIH PROKUVA! Majstori za Kurir objašnjavaju šta je česta greška i šta raditi AKO VAM SE TO DESI

Ulje nikako ne sme da curi, jer ako dođe do pregrevanja motora, posebno kad radi i klima, novi automobili koji imaju plastične delove lakše se upale, objašnjava Vladimir Ristić, auto-električar

Automobil izgoreo kod Dobanovaca.

Izgoreo autobus u Lipovačkoj šumi.

Auto se pretvorio u vatrenu buktinju kod Ražnja.

Automobil gori kod skretanja za aerodrom. Na Iriškom vencu izgoreo automobil.

Na auto-putu za samo dva dana izgorelo četvoro kola, prokuvalo 40...

Ovo su vesti koje čitamo danima, praćene uznemirujućim snimcima i fotografijama. Vrućine su, živa u termometru uveliko udara preko 30. Kažu da će preći i 40. podelak.

A kako se zaštititi da vam na vrućini ne plane ili ne prokuva automobil?

Vladimir Ristić, auto-električar iz Zemuna, kaže za Kurir da se dotrajala kola koja se ne održavaju, a stara su 20 i više godine, najčešće zapale. Ali nije sve u starosti, jer su u vrhu pomenutih nesreća i novija vozila koja su uglavnom izrađena od plastike.

- Kod novijih automobila do problema dolazi zbog pregrevanja plastike, a kod starih zbog toga što ih njihovi vlasnici ne održavaju redovno - dodaje Ristić. - Pregled auta je bitan, jer curenje ulja nije vidljivo samom vozaču, ali majstorima jeste. Ukoliko ulje kaplje u gradskoj vožnji, verovatno se autu neće ništa desiti. Ipak, ukoliko se s takvim autom krene na put, a ulje curi, pa još i radi klima, dodatno se greje motor i dolazi do pregrevanja, pa novi automobili koji imaju dosta plastičnih delova imaju veće šanse da se upale. Motor, dakle, nikako ne sme biti mastan!

U gužvi na granici najbolje je ugasiti kola i gurati ih Za motor je smrt da radi u mestu uz uključenu klimu Kolone automobila na granicama danima su kilometarske, a čeka se i po tri sata na vrućini. Stručnjaci kažu da čekanje na graničnim prelazima može biti kobno po kola. Vladimir Ristić ističe da vožnja kad se auto u takvim uslovima pomera mic-po-mic predstavlja ekstremni napor za motor. - Auto se tako više greje, te može lako i da prokuva. Ipak, to ne bi trebalo da se desi ako je auto tehnički proveren pre puta i ispravan je - kaže on. A kako da ne dođe do pregrevanja, objasnio nam je Adam Nišević. - Za motor je smrt da automobil stoji i radi pod punim opterećenjem uz stalno uključenu klimu. Ako to traje dva sata, motor se muči, jer mu kompresor pravi opterećenje i dodatno ga pregreva. Zato je pametnije ugasiti automobili i gurati ga. Ipak, ovako nešto veoma je teško izvesti kad, na primer, u vozilu ima dece. Zato mnogi preporučuju da se putuje noću, jer su temperature niže, te je lakše i motoru vozila, ali i putnicima da čekaju na granici. Ali, opet, ima vozača kojima je noćna vožnja naporna...

Pritisak izbija poput eksplozije

Ako prokuva, ne odvrćite poklopac antifriza!

- Ne odvrćite sami poklopac od antifriza ako vam auto prokuva negde na putu, jer tako možete zadobiti teške opekotine - upozorava Nišević i kaže da kad vam se ovako nešto desi, morate da sačekate da se auto ohladi: - Hauba se sme otvarati, ali poklopac od antifriza ne sme dok temperatura vozila ne padne ispod 90. Ako se otvori, pritisak izbija poput eksplozije. Dakle, mora se sačekati minimum 10 minuta, a potom polako krpom odvrnuti poklopac. Uzrok pregrevanja nije bezrazložan ako je auto tehnički pripremljen za put pa se mora pronaći majstor koji će pogledati auto, jer je kvar možda i veći.

Nemojte ovo da praktikujete

Od ikona na instrument-tabli ne vide pokazivače

- U servis mi je došao čovek koji nije video da mu se upalila crvena lampica i upozorenje da će auto prokuvati jer je na instrument-tablu poređao ikone. Tako je stao nasred puta, a kod nas došao šlepom. Savet je da se nikakvi stikeri, nalepnice niti ikone ne drže na tom mestu - rekao je nam je jedan mehaničar, koji nije želeo da mu objavljujemo ime.

Hlađenje

Može da posluži i obična voda

Ukoliko vam se desi da vam auto prokuva u putu, za prvu pomoć možete iskoristiti i običnu vodu, iako je preporuka da se u rashladni sistem sipa antifriz. - Voda ključa na 100, a antifriz na 110 stepeni. Dobro je da u kolima imate antifriz, a ako nemate, može da posluži voda. Ona ne mora biti destilovana, može čak i obična, ali samo kao prva pomoć do majstora koji će pogledati zašto je do prokuvavanja došlo - kaže Ristić. Nekima, kaže, pada na pamet i da ceo auto polivaju vodom da bi ga što pre ohladili, ali to nema nikakvog efekta.

Ne sme se forsirati

Upalila se lampica upozorenja, odmah stanite

Pojedini vozači u putu često umeju da zanemare opomene koje im "blinkaju" pred očima. Ako zasvetli signalna lampica upozorenja ili kazaljka koja pokazuje temperaturu ode u crveno, odmah se mora stati. - Da se ne bi napravila veća šteta, auto treba zaustaviti, zvati šlep-službu i ne koristiti ga dalje. Sve i da nije došlo do kvara na motoru, nastavljanjem vožnje će svakako doći do toga - kaže Nišević.

Prva pomoć

Zlu ne trebalo, imajte PP aparat

Kad se desi da se auto pregreje, pa i zapali, svakako je najbitnije sačuvati živote putnika. Majstori s kojima smo razgovarali tvrde da je veoma važno u kolima za svaki slučaj imati protivpožarni aparat. Iako on nije obavezan po zakonu, njime se može sprečiti veća šteta na vozilu.

