DIREKTOR RHMZ ZA KURIR OTKRIO KAKVO ĆE VREME BITI DO KRAJA JULA! Zna se kad će biti rekordna temperatura, TAD ULAZIMO U CRVENO

Nakon što je Republički hidrometeorološki zavod Srbije jutros izdao najavu na visoke temperature koje nam predstoje od srede, kada se očekuje i do 40 stepeni u hladu, svi su počeli da razmišljaju kako ovaj pakao preživeti.

Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ-a za Kurir kaže da nas danas očekuje pretežno sunčano vreme sa dnevnom temperaturom u granicama proseka i temperaturom koja će ići od 28 do 31 stepeni (u Beogradu do 29 stepeni).

- Od utorka, 19. jula, očekuje se porast temperatura i početak novog toplotnog talasa u Srbiji. U utorak i sredu (19 -20. jul) maksimalne temperature će biti u domenu žutog meteoalarma, u Srbiji od 30 do 34 stepeni, a u Beogradu od 32 do 34 stepena. U drugom delu naredne sedmice, sa daljim porastom temperature, očekuje se da i stepen upozorenja sa žutog bude podignut najpre na narandžasti stepen - kaže naš sagovornik.

A kako kaže, pakao tek onda sledi...,

- Od četvrtka do subote (21-23. jul) očekuju se maksimalne temperature od 33 do 37 stepeni, u Beogradu oko 35 stepeni, a najtopliji dani biće nedelja i ponedeljak (24 - 25. jul), kada će u većini mesta temperature dostići vrednosti od 37 do 39 °S, što bi podrazumevalo i izdavanje najvišeg stepena upozorenja, odnosno crvenog meteoalarma! - navodi on i dodaje da su u meteorologiji zabeleženi i datumi sa višim temperaturama, ali da za sada ne postoje indikacije da bi te vrednosti mogle biti prevaziđene.

Prolazno osveženje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, kako kaže, moguće je tek između 26. i 28. jula, ali bi nakon toga ponovo usledilo suvo i toplo vreme.

Kurir.rs / Suzana Trajković

