MOZAIK HRISTA PANTOKRATORA OD 1,5 MILIONA KOCKICA PODIŽE SE U CRKVI SVETOG MARKA! Površine je 100 kvadrata, na visini od 30 metara

U beogradskoj Crkvi Svetog Marka na Tašmajdanu nastavljeno je uređenje oltara, a grandiozni mozaik Isusa Hrista, površine 100 metara kvadratnih, majstori će, po završetku njegove izrade, postaviti na 30 metara visine.

Ovaj zadivljujući mozaik, u koji je ugrađeno blizu 1,5 miliona kockica od venecijanskog stakla, a predstavlja Hrista Pantokratora, krasiće prostor iznad oltarske apside u hramu podignutom po ugledu na kraljevsku Gračanicu. I ovaj mozaik, kao i prethodno rađeni, delo su profesora Đure Radlovića i njegovog tima.

Cela oltarska apsida biće u mozaiku.

Dosad su urađeni - "Bogorodica Širšaja", "Pričešće apostola" i "Arhijereji" - pet vaseljenskih i pet srpsko-vaseljenskih.

Među njima su i mozaici Svetog Save, Svetog Vasilija Ostroškog, Svetog Nikolaja Velimirovića i Svetog Pavla, patrijarha srpskog.

Protojerej-stavrofor Trajan Kojić, starešina Crkve Svetog Marka, za Kurir kaže da je mozaik jedna od najstarijih i najtrajnijih tehnika, kojom ima privilegiju da očitava prošlost.

- To je jedna tehnika koja maltene ne menja svoju boju kroz vreme. To je njena privilegija trajnosti. Jedna je od sporijih slikarskih tehnika i mora mnogo truda da se uloži da bi se tako nešto izradilo - objasnio je on.

Inače, pre više od decenije urađen je i mozaik "Krunisanje cara Dušana" iznad sarkofaga vladara Stefana Dušana Silnog iz dinastije Nemanjića.

Pantokrator ili Svedržitelj je glavna slika u Hristovoj ikonografiji, predstavljajući Hrista kao nebeskog kralja i sudiju. Bog se u Starom i Novom zavetu mnogo puta naziva Svemogućim. U jednoj ruci je svitak ili Jevanđelje, a druga ruka blagosilja.

