OVU PASARELU SVI PRETRČAVAJU, A NEKOGA MOŽE DA UBIJE VOZ! Izbegavaju je jer je brzo propala DA SE NE BI POVREDILI! (FOTO)

Pasarela koja je pre dve godine postavljena preko pruge Šabac - Loznica - Brasina, nedaleko železničke stanice u Loznici, u veoma je lošem stanju i puna rupa, svedoče meštani Loznice, od kojih su neki završili čak i Urgentnom centru zbog uganuća.

Da bi izbegli rupe i potencijalne prelome, ljudi, pa i oni najstariji, primorani su da pretrčavaju prugu rizikujući život!

Ali izgleda da su tuda sigurniji nego da prelaze preko pasarele.

- Pasarela je napravljena i mnogo nam je značila za prelazak jer nismo morali da brinemo da li će nas udariti voz. Međutim, ona je sada u tako lošem stanju da ima rupa koje su šire i od mog stopala. U žurbi sam uveče prelazila pasarelu i povredila se. Stopalo je propalo u rupu, zglob sam iskrivila. Bol je bio užasan. Srećom, naišao je komšija, koji mi je pomogao, i odvezao me do lekara, gde mi je konstatovano uganuće i stavljena mi je longeta. Da ne pominjem da sam se bojala da će se sve obrušiti i da ću pasti s tako velike visine. Tri nedelje nisam mogla da radim, a to mi je mnogo uticalo na budžet, s obzirom na to da radim za nadnicu - priča za Kurir M. T., koja nam je ustupila i fotografije na kojima se vidi u koliko je lošem stanju pasarela.

Kako kaže, otkad se oporavila, nastavila je da, kao i pre izgradnje prelaza, pretrčava prugu. I ona nije jedina.

- Svi sada izbegavaju pasarelu. Pre će ljudi, i moje komšije, da pretrčavaju prugu, a mala nepažnja može da dovede do nesreće. Posebno kod starijih, koji ionako otežano hodaju. Svesni smo da nam je bezbednost ugrožena pretrčavanjem pruge, ali nam je i to bolje nego da idemo preko pasarele - priča naša sagovornica.

"Infrastrukture železnice Srbije" Pasarela nije naša nadležnost Iz "Infrastruktura železnice Srbije" rečeno je Kuriru da pasarela nije u njihovoj nadležnosti. - Samim tim, naša kompanija nije zadužena niti odgovorna za održavanje i stanje ove pasarele. Pasarelu preko pruge postavila je lokalna samouprava, uz tehničke uslove koje je propisala "Infrastruktura železnice Srbije" u pogledu bezbednosti železničkog saobraćaja. Svi propisani uslovi za bezbednost železničkog saobraćaja prilikom postavljanja i izgradnje ove pasarele u potpunosti su ispoštovani.

Ovim povodom kontaktirali smo sa nadležnima u Loznici koji navode da to nije njihova krivica, već - vandala.

- Pasarela kod železničke stanice u Loznici oštećena je usled krađe sekundarnih sirovina i vandalizma, odnosno uništavanja javne imovine, što se dešavalo i u prethodnom periodu, ali nažalost i sada, kako u Loznici, tako i u ostalim gradovima u Srbiji, gde nepoznati počinioci kradu i uništavaju mobilijar u parkovima (klupe i druge metalne konstrukcije), kao i stubove javne rasvete i bandere - odgovorili su nam i naveli da će u skladu s dopisom Kurira i pritužbama građana hitno reagovati:

- Kao i do sada, Grad Loznica će sprovesti sve neophodne zakonom propisane procedure i mere kako bi bili pronađeni i kažnjeni počinioci ovih krivičnih dela. U međuvremenu, Grad Loznica je angažovao nadležna javna preduzeća kako bismo što pre sanirali pričinjenu štetu i omogućili građanima da nesmetano koriste pasarelu.

Podsećanja radi, Lozničani su pasarelu preko pruge dobili u februaru 2020. godine, upravo zbog bezbednosti. Pasarela je, kako je tada naveo gradonačelnik Vidoje Petrović, duga 25 metara, široka tri i nalazi se na visini od skoro sedam metara.

On je ocenio da će ubuduće meštani Lozničkog polja, najvećeg lozničkog naselja, za koje se sada pretpostavlja da ima oko deset i po hiljada stanovnika, imati bezbedan način prelaska pruge Loznica-Šabac, koja ih deli od centra grada. Vrednost radova, Petrović je naveo, bila je zajedno sa zaštitnom ogradom sa obe strane pruge čak devet i po miliona dinara, i sve je kompletno finansirano iz gradske kase.

