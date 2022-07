2 UPOZORENJA RHMZ-A ZBOG VISOKIH TEMPERATURA: Iz dana u dan sve toplije, biće i +40! U ovim delovima Srbije upaljen meteo alarm

U Srbiji će danas posle svežeg jutra biti pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od devet do 17 stepeni, a najviša od 29 do 32 stepena. Vetar slab, uglavnom severni.

U Beogradu na širem području grada jutro će biti sveže a tokom dana sunčano i toplo.

Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni Celzijusa, a najviša oko 31 stepen. Vetar slab, severni.

RHMZ izdao 2 upozorenja

UPOZORENJE ZA PODRUČJE SRBIJE NA VISOKE TEMPERATURE (od 20. do 26.07.2022.)

Od srede do petka (20. do 22.07.2022) na području Srbije veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 34 do 37 °C, a za vikend i početkom naredne sedmice još toplije sa temperaturama od 37 do 40 °C.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA VISOKE TEMPERATURE (od 20. do 26.07.2022.)

Od srede do petka (od 20. do 22.07.2022.) na području Beograda veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 34 do 36 °C, a za vikend i početkom naredne sedmice još toplije sa temperaturom oko 38 °C.

Upaljen meteo alarm

Na teritoriji Bačke, Banata i Srema na snazi je žuti meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura. To znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ.

Vreme narednih dana

U sredu pretežno sunčano i vrućina tokom dana. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 20°C, a maksimalna od 33°C do 36°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 23°C do 27°C. Od srede još veća vrućina, a najveća u četvrtak, petak i subotu, kada će temperatura prelaziti 35°C, a ponegde dostizati 40°C.

Vrlo visok indeks UV zračenja

U većini mesta u Srbiji indeks UV zračenja biće u crvenoj zoni od 8 do 10 (vrlo visoko), dok će u Negotinu i Vranju ove vrednost biti 7 (visoko).

Potrebno je izbegavati izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 16 časova. Treba koristiti preparate sa zaštitnim faktorom u svim vremenskim uslovima, u svakoj sezoni. Preporučljivo je koristiti faktor zaštite od sunca SPF-30 i više, koji štiti od UVA i UVB zračenja.

