RHMZ IZDAO 3 UPOZORENJA ODJEDNOM! Jedno je važno ako idete na reku! Stižu paklene vrućine PRETI NAM 40 STEPENI

Republički hidometeorološki zavod Srbije (RHMZS) izdao je čak 3 nova upozorenja od kojih su dva zbog visokih temperatura koje prete Srbiji u narednim danima, a treće se odnosi na vodostaj na rekama.

"Od srede do petka, 20. do 22. jula 2022. na području Srbije veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 34 do 37 stepena, a za vikend i početkom naredne sedmice još toplije sa temperaturama od 37 do 40 stepeni", navodi se u jednom upozorenju koje je RHMZ postavio u 12 časova.

Pored ovog, drugo važi za isti period od 20. do 26. jula i tiče se Beograda.

"Od srede do petka, od 20. do 22. jula, na području Beograda veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 34 do 36 stepena, a za vikend i početkom naredne sedmice još toplije sa temperaturom oko 38 stepeni", stoji u upozorenju RHMZ.

Pored ovih, na snazi je i treće upozorenje a ono je hidrološko i važno je za one koji plove rekama.

"Na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Jadru, Kolubari sa pritokama, Mlavi, Lugomiru, Jablanici i Starom Begeju proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95 odsto ne obezbeđenosti (biološkom minimumu)", stoji na sajtu RHMZ.

Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ-a za Kurir kaže da nas danas očekuje pretežno sunčano vreme sa dnevnom temperaturom u granicama proseka i temperaturom koja će ići od 28 do 31 stepeni (u Beogradu do 29 stepeni).

- Od utorka, 19. jula, očekuje se porast temperatura i početak novog toplotnog talasa u Srbiji. U utorak i sredu (19 -20. jul) maksimalne temperature će biti u domenu žutog meteoalarma, u Srbiji od 30 do 34 stepeni, a u Beogradu od 32 do 34 stepena. U drugom delu naredne sedmice, sa daljim porastom temperature, očekuje se da i stepen upozorenja sa žutog bude podignut najpre na narandžasti stepen - kaže naš sagovornik.

