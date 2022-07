KAD SVE SABEREŠ U OVOJ ZEMLJI JE NAJJEFTINIJE LETOVATI! Evo koliko je potrebno para četvoročlanoj porodici za dan na moru!

Turistička sezona je već u punom jeku, a u pojednim zemljama regiona već vlada panika kada se radi o uspešnosti. Dok Grci i Hrvati zadovoljno trljaju ruke, izjava premijera Crne Gore, Dritana Abazovića, kako su cene kao na Azurnoj obali, te i da ovakvu sezonu Crna Gora nikada nije videla, najbolje govori o ozbiljnosti situacije i tome koliko je mnogo novca potrebno za jedno letovanje, pogotovo porodično.

Sve su prilike da će ugostitelji iz Crne Gore za lošu sezonu, i to u godini kada nije potrebno ništa od kovid sertifikata, morati krivca da traže u ogledalu. Upravo zbog toga, Abazovićeve reči odjeknule su širom regiona kao bomba, jer, slike, video zapisi i reči turističkih radnika, jasno dokazuju njegove reči.

„Moramo da znamo da je cena voda na primorju i do 4 evra, a pre godinu i po je bila evro i po. Neke sojenice (male kućice na Adi Bojani, prim. aut.) su se izdavale po 50 evra, a sada po 250 evra. Samo treba da budemo realni i pošteni. Jasno je da bolja i skuplja ponuda ima više gostiju, a ona skromnija je u malo većem problemu. Cene na primorju su kao na Azurnoj obali. To nikada do sada Crna Gora videla nije. Raduje me informacija da dosta turista bira mir, prirodu, bez gužvi, velikih putovanja prema plažama, već biraju da idu u krajeve gdje je čist vazduh i gde temperature nisu toliko visoke kao na primorju'', rekao je Abazović između ostalog.

U čitavoj situaciji, ugostiteljima i hotelijerima iz Crne Gore, dodatni problem pravi i rat između Rusije i Ukrajine, zemlja iz kojih je procentualno gledano, dolazio veliki broj turista.

''To nije opravdanje, ali smo bolji nego neke zemlje sa kojima želimo da se poredimo. To što smo izgubili jedno ogromno turističko tržište pokušava da se nadomesti na drugi način, ali ne treba da se skreće sa uma da je Evropa nažalost u ovom trenutku u ratu. To je izazvalo velike poremećaje svuda ne samo kod nas. Ako sve bude kako treba računam da ćemo imati solidnu sezonu u kojoj ćemo moći nešto da zaradimo i da ćemo zimu proći sa što manje ožiljaka'', rekao je istom prilikom Abazović, piše portal Analitika.

Koliko košta letovanje u Crnoj Gori

No, da vidimo kako te cene izgledaju u praksi, kako kada se radi o smeštaju, cenama plažnih setova, hrane na šetalištu i po restoranima. Za deset dana letovanja u Budvi, prema cenama na sajtu za rezervaciju smeštaja, porodica dvoje odraslih sa dvoje dece, krajem jula, moraće da izdvoji najmanje 580 evra za deset noćenja.

U Tivtu je ta cena nešto niža, te će za isti period morati da izdvoji 480 evra, dok je u Herceg Novom za deset noćenja potrebno izdvojiti 755 evra. Sve popularnije Sutomore, cenama je polako stiglo konkurentske gradove, te je četvoročlanu potrebno izdvojiti 370 evra za deset noćenja.Prema rečima Beograđanke R. S. koja se pred tri dana vratila sa letovanja iz Crne Gore, cene pića i hrane u Bokokotorskom zalivu ove godine, standarno su visoke, te se za ležaljku i to bez sunđera na njoj traži 15 evra, dok je za jednu turu pića, pivo, kafu i sokove, potrebno izdvojiti između 15-20 evra. Omiljena letnja poslastica mališana, slaodled na točenje, košta dva evra. Parče pice na šetalištu iznosi 3 evra, dve pice i dve paste mogu da izađu oko 50 evra, dok je za porciju mešanog mesa potrebno izdvojiti 13 evra. Za porciju ribe po tavernama je potrebno dati od 13 do 50 evra.

Ako vaš izbor padne na Budvu, ceo dan na ležaljkama pod suncobranom, četovorčlana porodica platiće između 8 i 10 evra, pod uslovom da ne uzimaju četiri ležaljke.

Kada se radi o hrani, ukoliko za doručak uzmu po parče pice na šetalištu, koje košta 3 evra, sa sokovima ili vodom, za četiri osobe, ova stavka će izaći oko 20 evra. Slično je i sa roštiljem, koji se kreće od 3 evra pa naviše, u zavisnosti šta uzmete, te u slučaju da se odlučite na ovu varijatnu, uz piće, račun će vam biti između 15 i 20 evra. Ako jedan obrok zamenimo krofnama, krofnicama, kukuruzom ili pecivom iz pekare, uz sokove i vodu iz prodavnice, za četvoro je potrebno oko 10 evra. Na ovo, dodajte i sladoled, vodu, sokiće, te na ove sitnice zaračunajte trošak od nekih 5 do 8 evra.

Večera za četoročlanu porodicu, u zavisnosti da li su seli u konobu sa tradicionalnom kuhinjom ili u italijanski restoran, cena varira od 48 evra, koliko je potrebno dati za četiri pice ili paste ili između 35 i 50, ako se odluče za jela sa roštilja uz salate. Ako na ovo dodamo kafu, sokove ili alkohol, račun se uvećava za nekih 10 do 20 evra, u zavisnosti šta ko pije.

Rizorti su posebna priča, dan i do 1.500 evra

Manje više, cene su slične duž čitave crnogorske obale od Ulcinja do Tivta, izuzev atraktivnih destinacija i rizorta sa privatnom plažom. Naime, situacija u tim kompleksima, najverovatnije je i bila povod izjave premijera Crne Gore, Dritana Abazovića, pošto je u jednom od rizortova, na privatnoj plaži, za dve ležaljke i suncobran, potrebno izdvojiti neverovatnih 1.000 evra! Za taj novac dobijate voće, četiri flašice vode, šampanjac, kao i ostrige. U ovu cenu, nije zaračunata cena obroka, koji ćete morati dodatno da platite u nekom od restorana, te dan može da vas izađe i do 1.500 evra.

RAČUNICA: Kada se sve sabere, dnevni trošak četvoročlane porodice, tokom letovanja u Crnoj Gori, pod uslovom da ne nosi sendviče sa sobom na plažu, te i da ne kuva u apartmanu, kreće se već od 95 evra, a može da ide sve do 140 evra. Naravno, za one sa dubokim džepom dan može da bude i više od hiljadu evra.

Hrvatska

Za isti period u julu mesecu, u Hrvatskoj, prema sajtu za rezervaciju smeštaja, za letovanje u Splitu, potrebno je za deset dana izdvojiti 1.468 evra, u Dubrovniku će vas izaći 2.524 evra, za deset noći na Braču je potrebno izdvojiti 1.244 evra, dok je za 10 dana u Istri, potrebno izdvojiti 917 evra.

Iako u Hrvatskoj tokom boravka na plaži, u većem delu ležaljke nisu potrebne zbog prirodnog hlada, postoje i delovi sa plaćnim setovima. Primera radi, na ostrvu Cicovo, za plažni set je potrebno izdvojiti 25 evra.

Ukoliko se za doručak odluče da pojedu nešto s nogu u hodu na plaži, bilo da se radi o pekari, parčetu pice ili jelu sa roštilja, tokom letovanja na delu splitske rivijere, četvoročlana porodica će u zavisnosti od jela potrošiti između 15 i 20 evra, zajedno sa sokovima i vodom.

Slična situacija ih čeka i u nekom od kafića na rivi, pa za to zadovoljstvo, u zavisnosti da li se pije kafa, sokovi, pivo ili vino, račun varira od 12 evra pa sve do 20, pod pretpostavkom da deca piju neki od sokova sa menija, a odrasli alkohol ili kafu.

Ako jedan obrok zamene grickalicama, pecivom ili kukuruzom, sa pićem kupljenim u marketu, za ovaj trošak je potrebno izdvojiti oko 10 evra.

Najskuplja stavka tokom boravka u ovom hrvatskom gradu, definitivno je hrana, te će večera za četiri osobe, u zavisnosti da li jedete jela sa roštilja, italijansku ili nacionalnu kuhinju može da izađe 60-70 evra, ukoliko jedete pice ili paste, oko 70-80 evra ako se odlučite za jela sa roštilja. Na ovaj račun, dodajte i piće, za koje će vam biti potrebno između 15 i 30 evra, u zavisnosti od porudžbine.

RAČUNICA: U ovom slučaju, za četvoročlanu porodicu koja letuje u Hrvatskoj, na dnevnom nivou, potrebno je između 150 i 185 evra.

Grčka

Građani Srbije, koji se upute put zemlje Helena u svojoj režiji, prema sajtu za rezervaciju smeštaja, za 10 dana u Pefkohoriju, moraće da izdvoje već od 500 evra, dok je na Tasosu za isti period, moguće naći smeštaj već od 510 evra. Deset dana Lefkade koštaće vas prema servisu za rezervacije 825 evra, dok je za deset dana u Paraliji krajem jula, potrebno izdvojiti nešto više od 430 evra.

Četvoročlana porodica koja se nađe u jednom u jednom od omiljenih letovališta Srba, na Halkidikiju, u Pefkohoriju za jedan dan na plaži, pod pretpostavkom da svako od njih uzme po piće, a zatim, i da se hrani po restoranima minimum dva obroka, uz sladolede i grickalice, može da potroši preko 100 evra.

Naime, u jednom od plažnih barova, uz konzumaciju su ležaljke besplatne. Ali, ako dvoje odraslih uzme po pivo, a deca po sok, račun je 18 evra. Ukoliko se tokom sedenja na plaži, ista tura ponovi dva puta, kao što je manje više uvek slučaj, ovaj segment će ih koštati 36 evra.

Ukoliko odluče da jedu giros za doručak, za četiri osobe, u jednoj od najpopularnijih giroserija, za četiri osobe, porcija velikog girosa po osobi iznosi 3,60 evra, što uz sokove ili pivo, u konačnici iznosi nešto više od 20 evra.

Za ručak i večeru, ako primera radi uzmu picu, rižoto ili pastu, u jednom od italijanskih restorana, uz alkohol i sokove, po obroku račun može da iznosi oko 40 evra, u zavisnosti od jela i veličine porcije, ali i pića koje poručite uz jelo. Ako na ovo dodamo kafu i desert, račun može da bude i čitavih 50 evra. Tokom dana, da dodamo i trošak sladoleda, sokova, voda ili grickalica, trošak se uvećava još oko desetak evra.

RAČUNICA: Suma sumarum, ležanje na plaži, obroci i sitnice kupljenje u hodu, koštaće četvoročlanu porodicu između 95 i 110 evra.

