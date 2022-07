ŠTA IMA LOŠE U PARADAJZ TURIZMU?! Srpkinja postavila ovo pitanje i napravila HAOS NA mrežama! (FOTO)

U jeku letnje sezone pri pakovanju kofera za put najveće rasprave na društvenim mrežama se vode oko toga kako ko odlazi na more, da li uzima pun pansion ili ide kao paradajz turista, da li odseda u hotelu ili u privatnom smeštaju...

Naime, ovog puta pravu raspravu na tviteru je pokrenuo tvit u kome je jedna Srpkinja postavila sledeće pitanje:

foto: Profimedia

- Šta ima loše u paradajz turizmu? Ako je to način da neko dete vidi more, a znamo da je more zdravo, zašto da ne? To što vi dižete keš kredite da bi se k***** slikama sedam dan, pa posle jedete taj isti paradajz to neka vam neko pogleda - napisala je u tvitu.

foto: Printskrin Tviter

Ovo pitanje je izazvalo reakcije kod mnogih tviteraša koji su uglavnom imali podvojena mišljenja o ovakvoj vrsti letovanja.

- Postoji i treća opcija - ili idem kao čovek, ili ne idem. Neću od deteta da pravim socijalni slučaj - piše u prvom komentaru, dok je autorka odgovorila:

- Što je socijalni slučaj ako jede hranu koju svi mi jedemo kod kuće.

Ipak jedno je sigurno - većina njih je iskusila i jednu i drugu opciju odlaska na more.

- Različito gledmo po pitanju odmora. nekome je dovoljno čista soba, redovno menjanje posteljine i peškira (hotel tri zvezdice), jede šta stigne i po ceo dan se bavi nekakvim aktivnostima. Drugi vole luksuz. Dostupno je za većinu i jedno i drugo, samo kada na vreme uplati aranžman - smatra jedan tviteraš, dok je drugi duhovito odgovorio:

foto: Shutterstock

- Potpuno sam zloban i pojedoh se živ pogotovo jer je paradajz dva-tri evra:

- Išao sam sa roditeljima na more i kao "pun pansion" i kao "paradajz turista". Ovih prvih se i ne sećam više, a klopanje sendviča sa paradajzom na plaži se rado sećam.

- Živim 50 metara od mora i derem paradajz i paštete gotovo svaki dan i nareske ili kako se već zovu mesne doručke i sardine.

1 / 3 Foto: Printskrin Tviter

- Deci je najma nje bitno šta će jesti i gde će spavati - poručila je jedna korisnica ove društvene mreže.

Kurir.rs

Bonus video:

04:06 UKOLIKO PLANIRATE LETOVANJE U GRČKU! Ovo su nove cene, pogledajte koliko sada košta GIROS I KAFA