NI PARADAJZ TURIZAM VIŠE NIJE JEFTIN: Evo koliko novca treba četvoročlanoj porodici za 10 dana!

Decenijama unazad, sa prvim gužvama na granicama i kupačima iz Srbije na plažama Grčke i Crne Gore, iz fioke se izvlači termin "paradajz turisti", koji se vezuje za one koji put mora kreću sa svim onim što im je potrebno da provedu desetak dana na obalama Jonskog, Egejskog ili Jadranskog mora.

Ljudi koji ovako putuju, često su meta malicioznih komentara, iako svojim navikama, nikoga ne ugrožavaju. Da li zbog želje da uštede i ostanu možda duže koji dan na moru, malih primanja, pa i letovanja od dva puta godišnje, u pred i post sezoni, tek, porodice koje letuju na ovaj način, kupovinom u Srbiji, u ubeđenju su da uštede veliku sumu novca.

U teoriji ovakav način bi trebalo da bude jeftiniji, ali ako sagledamo troškove u marketima, čak i na akcijama, četvoročlana porodica, koja nosi sve sa sobom iz Srbije na more, za deset dana, van sitnih troškova na letovanju i samog smeštaja, u startu potroši preko 300 evra u pripremi za more, i to u slučaju da gelda akcijske ponude, piše Blic.

Budući da se na putovanja nose uglavnom pečenica, čajna kobasica, suvi vratovi, supe iz kesice, džemovi, konzerve sa paštetama i mesnim narescima, kafe, čajevi i ostale potrepštine, loveći cene, pokušali smo da nađemo najeftinije cene, u nameri da saznamo koliko je para potrebno pre letovanja da bi se otišlo na more.

foto: Comune Venezia

Najpovoljnija pečenica po kilogramu, iznosila je na akciji 900 dinara, za istu količinu čajne kobasice potrebno je dati 1.100 dinara, dimljeni vrat oko 740 dinara po kilogramu, pašteta od 150 grama po konzervi košta 120 dinara, koliko je potrebno dati i za margarin, dok je za mesni narezak od 150 grama potrebno izdvojiti minimalno 150 dinara. Ako idemo na apsolutnu uštedu, onda na ovu listu ubacujemo i ulje za pripremu hrane, šnicle, kobasice i slaninu, što trošak uvećava zbirno za oko 1.500- 2000 dinara.

Sad dolazimo do sporednih proizvoda, kafe, džemova, čajeva, supa u kesici, nudli i keksića za užinu. Najeftinije pakovanje kafe od 200 grama, iznosi 200 dinara, tako da je za 10 dana mora, dovoljno dva pakovanja, što iznosi 400 dinara. Za kutiju najjeftinijeg čaja, potrebno je izdvojiti 70 dinara. Ukoliko pijete instant kafu, za najjeftinije pakovanje na akciji, potrebno je da izdvojite oko 650 dinara, dok je na "crnom tržištu" na pijacama moguće naći ovaj proizvod i za ispod 500 dinara.

Najpovoljnija teglica džema, ako nemate domaći, iznosi 290 dinara za 370 grama, dok je za 400 grama krema, potrebno dati 270 dinara. Nudle, koje su popularne kod svih generacija, u prodavnicama se kreću od 200 dinara za pet pakovanja, dok je istu količinu, samo na "crnoj berzi" na pijaci, moguće kupiti za ispod 100 dinara. Supa u kesici, najpovoljnija varijanta, iznosi 30 dinara na akciji, dok su krem varijante nešto skuplje, i mogu se naći već od 50 dinara.

Ako uzmemo za primer da svaki dan jedete supu, potrebno vam je između 8 i 10 kesica, što bi uz dva pakovanja nudli, bilo sasvim dovoljno. U zavisnosti da li volite običan keks ili sa punjenjem, za kutiju je potrebno izdvojiti od 60 dinara, do oko 300 kada se radi o kvalitetnijim proizvodima veće gramaže.

foto: Pintsceen/Instagram

Na sve ove troškove, dodajte i kozmetku, sredstva za oralnu higijenu, lekove, kreme i ostale potrepštine koje suma sumarum mogu stajati i do 3.500 hiljade dinara.

Pre puta i preko 300 evra za hranu

Na koncu, da svedemo račun. Ako uzmemo po kilogram suhomesnatih proizovda od svih vrsta, to iznosi oko 2.800 dinara. Za dvadeset pašteta je potrebno izdvojiti 2.400 dinara, za deset mesnih narezaka 3.000 dinara. Litar ulja je oko 200 dinara, kutija margarina 120. Za dva kilograma kobasica i mesa treba izdvojiti zajedno oko 3.000 dinara, dok je za čvarke i sireve potrebno dati između 1.500 - 2.500. dinara. Ovaj deo troškova iznosi između 13.500 i 14.000 dinara

Kafa i čaj za dve odrasle osobe, za deset dana, stajaće vas prema akcijskim cenama 470 dinara. Za supu i nudle, potrebno je izdvojiti oko 1.000 dinara, Džem i krem zajedno koštaju 560 dinara, pod uslovom da ponesete po jednu teglicu.

Ovde sad dolazimo do troškova za najmlađe članove porodice. Prema akcijskim cenama, za par kutija keksa, potrebno je izdvojiti 700 dinara. Za nekoliko kutija napolitanki, po akcijskoj ceni, potrebno je izdvojiti 800 dinara za deset pakovanja. Za grickalice, poput grisina, čipseva, pereca i ostalih slanih proizvoda, potrebno je izdvojiti oko 1.500 dinara.

Za pakovanje sokića na slamčicu, od 24 komada, potrebno je izdvojiti 960 dinara. Ako sa sobom poneste paket dugotrajnog mleka, u ambalaži od jednog litra, za to je potrebno da izdvojite 1.100 dinara. Ako mališani vole čokoladno mleko, u slučaju da uzmete pakovanje od četvrt litre, koje broji 24 komada, potrebno je da izdvojite još 1.450 dinara.

Kada se obračuna ovaj deo kupovine, potrebno vam je 8.540 dinara. Na sve ovo, dodajte i oko 4.000 dinara za šampone, sapune, kupke, kreme, paste za zube, minimum lekova, kreme za sunčanje, što trošak diže za oko 4.000 dinara.

Krajnji trošak prilikom kupovine iznosi oko 26.540 dinara, i to u slučaju da birate najpovojnije i najeftinije proizvode, dok su cene ako gledate kvalitet, zbirno veće i od 36.000 hiljade dinara, odnosno 300 evra.

Naravno, ako ste hedonista koji želi da uživa, na ovaj spisak možete da uvrstite i kvalitetnu slaninu, pršutu, sireve, čime se trošak diže za još oko 8.000 dinara više, gde dolazimo do sume od nekih 370 evra troška i to pre nego što krenete put mora.

Sa spiska smo namerno izostavili flaširanu vodu, paradajz, papriku, krastavac, krompir, lubenice, breskve, grožđe, kajsije, tikvice i ostalo voće i povrće, koje ipak, naši turisti radije, uz naravno, hleb, kupuju na moru.

Koliko koštaju povrće, voće i voda u marketima

U primeru sa popularnog grčkog letovališta, po cenama iz popularnog tamošnjeg lanca marketa, pijačni barometar izgleda ovako: Kilogram krastavca je 0, 32 evra, plavog paradajza 1, 79 evra, paprike od 1, 19 do 1, 89, dok je za tikvice potrebno izdvojiti 0,90 centi. Paradajz je 1, 53, krompir od 1, 29 evra.

Lubenica po kilogramu je 0, 66 centi, kajsije 2, 49 evra. Kiselo mleko, veliko ide od 2, 15 evra, pa na više. Paket vode, od jednog litra, košta na akciji 1, 15 evra. Što se tiče jogurta, u trgovniskim lancima, pakovanja u zavisnosti od veličini, kreću se od 1.28 evra pa na više.

Sa druge strane, ako voće i povrće kupujete na pijaci ili od uličnih prodavaca, u proseku možete da prođete jeftnijie upola, pa i više, u zavisnosti od proizvoda koji kupujete.

Kurir.rs/Blic